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Giriş Tarihi: 11.1.2023 17:38 Son Güncelleme: 11.1.2023 18:04

Freni patlayan sondaj kamyonu dehşet saçtı! 2 ölü

Mersin Erdemli- Karaman yolunda meydana gelen kazada yokuş aşağı gelen kamyonun freni patladı. Önüne kattığı araçla birlikte tarlaya uçarak paramparça olan kamyondaki sürücü ve yanındaki kişi hayatını kaybetti.

DURHASAN ŞAHİN
Freni patlayan sondaj kamyonu dehşet saçtı! 2 ölü

Kaza, ilçeye bağlı Aslanlı mahallesinde Mersin-Karaman Karayolu üzerinde meydana geldi. Aslanlı mahallesi ile Koramşalı Mahallesi ayrımında freni patlayan üzeri ağır metal borularla dolu sondaj kamyonu yokuş aşağı yoldan çıktı.

Bir bakkalın önündeki otomobile çarparak sürüklenip tarlaya yuvarlanan kamyon hurdaya döndü. Kazayı fark eden esnaflar ve çevre sakinleri yardım için seferber oldu. Kamyondakilerin üzerine düşen borular vatandaşlarca kaldırıldı. Tüm çabalara rağmen araçta bulunan Hidayet Şahin olay yerinde hayatını kaybetti.

Mesut Büyükeken ise ağır yaralı olarak ambulansla kaldırıldığı Erdemli Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Kazada hurda yığınına dönen araçtan geriye ise tekerleri kalması dikkat çekti. Kaza sonrası vatandaşların zamanla yarışı ve güvenlik kamerası görüntüleri ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Freni patlayan sondaj kamyonu dehşet saçtı! 2 ölü
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