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Giriş Tarihi: 19.2.2022 14:45 Son Güncelleme: 19.2.2022 15:32

Freni patlayan yolcu midibüsü yan yattı: 3 kişi yaralandı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Freni patlayan yolcu midibüsü yan yattı: 3 kişi yaralandı

Ataşehir E-5 karayolunda içinde yolcuları olan midibüs seyir halindeyken kontrolden çıkarak önündeki bir otomobile çarpıp yan yattı. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Korkutan kaza sabah erken saatlerinde E-5 karayolu Göztepe mevkii Kadıköy istikametinde meydana geldi. İçerisinde yolcuların bulunduğu midibüs freninin boşalmasıyla kontrolden çıkarak önünde seyreden Ford marka otomobile çarptı. Kontrolden çıkan midibüs bariyerlere çarpıp devrilerek yolda yan yattı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil de bariyerlere çarptı. Arkadan gelen başka bir otomobil sürücüsü de kazaya karışan araçlara çarpmaktan kaçınırken direksiyon hakimiyetini kaybedip yol kenarındaki alana uçtu. Kazada 3 kişi hafif yaralandı. Yaralılar ambulans ile hastaneye kaldırıldı.



Midibüste yolcu olarak bulunan vatandaşlar midibüsün seyir halindeyken bir anda freninin tutmadığını önündeki araca çarptıktan sonra bariyerlere çarpıp yan yatarak durabildiğini kazanın bir anda olduğunu kaydettiler.

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Freni patlayan yolcu midibüsü yan yattı: 3 kişi yaralandı
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