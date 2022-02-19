Freni patlayan yolcu midibüsü yan yattı: 3 kişi yaralandı

Korkutan kaza sabah erken saatlerinde E-5 karayolu Göztepe mevkii Kadıköy istikametinde meydana geldi. İçerisinde yolcuların bulunduğu midibüs freninin boşalmasıyla kontrolden çıkarak önünde seyreden Ford marka otomobile çarptı. Kontrolden çıkan midibüs bariyerlere çarpıp devrilerek yolda yan yattı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil de bariyerlere çarptı. Arkadan gelen başka bir otomobil sürücüsü de kazaya karışan araçlara çarpmaktan kaçınırken direksiyon hakimiyetini kaybedip yol kenarındaki alana uçtu. Kazada 3 kişi hafif yaralandı. Yaralılar ambulans ile hastaneye kaldırıldı.





Midibüste yolcu olarak bulunan vatandaşlar midibüsün seyir halindeyken bir anda freninin tutmadığını önündeki araca çarptıktan sonra bariyerlere çarpıp yan yatarak durabildiğini kazanın bir anda olduğunu kaydettiler.