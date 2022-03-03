Haberler Yaşam Haberleri Freni tutmayan tır sulama kanalına uçtu
Giriş Tarihi: 3.3.2022 17:25 Son Güncelleme: 3.3.2022 17:35

Freni tutmayan tır sulama kanalına uçtu

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Freni tutmayan tır sulama kanalına uçtu

Adana’da fireni tutmayan tır DSİ’ye ait sulama kanalına uçtu. Araç sürücü Abdullah Tuğluk, kendi imkanlarıyla tırdan çıkarken yanında bulunan dayısı Mevlut Kervan can-kur ekibiyle kurtarıldı.

Adana'da yağan yağmurun etkisiyle freni tutmayan tır DSİ'ye ait sulama kanalına uçtu. Tır sürücüsü Abdullah Tuğluk, kendi imkânlarıyla araç içinden çıkarken yanında bulunan dayısı Mevlut Kervan can kur ekibinin yardımıyla kurtarıldı. Çevredeki vatandaşların şiddetli şekilde yağan yağmura aldırış etmeden kazayı izlemesi dikkat çekti.

FRENİ BOŞALDI

Kaza merkez Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde meydana geldi. Abdullah Tuğluk yönetimindeki 03 FR 727 plakalı kargo yüklü tır, freninin boşalması sonucu kaygan zeminde kayarak Yeşil Bulvar'daki sulama kanalına düştü. Araç sürücüsü Tuğluk kendi imkanlarıyla tırdan çıkarken, yanındaki dayısı Mevlüt Kervan ise araçta mahsur kaldı. Tuğluk'un ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

ŞANS ESERİ YARALI YOK

Polisin durumunu sorduğu Mevlüt Kervan, "Ben burada iyiyim. Zaten çekici gelecek, beklerim" dedi. İtfaiye ekipleri, kanaldaki suyun yükselme ihtimaline karşın yaptığı çalışmada Kervan'ı tırdan çıkarttı. Öte yandan çevredeki vatandaşların, yağmura rağmen bu anları seyretmesi dikkat çekti. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, tır ise çekici yardımıyla kanaldan çıkarıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Rusya-Ukrayna savaşında Bayraktar TB-2 ve Montrö manipülasyonu: Türkiye’yi ateşin içine çekmeye çalışıyorlar
Son Dakika! Kolpaçino’nun sevilen oyuncusundan acı haber! Usta oyuncu Hüseyin Elmalıpınar hayatını kaybetti!
SON DAKİKA: Bayraktar TB-2 SİHA manipülasyonuna Dışişleri'nden çok net yanıt: Bu bir yardım değil, sadece Ukrayna'ya satılmadı
Son dakika: Bakan Koca Bilim Kurulu Toplantısı sonrası duyurdu! Açık havada maske zorunluluğu kaldırıldı
Kiev'de insanlık yerin altında! SABAH dünyanın konuştuğu noktayı görüntüledi
Son dakika: MEB 81 ile yazı gönderdi! Okullarda sosyal etkinlikler yapılabilecek
Türkiye'den 'İnsani yardım koridoru' atağı! Batı'nın iki yüzlülüğü ayyuka çıktı
AK Parti'den önemli adım! Ticari hesaplara TMSF güvencesi geliyor
Hillary Clinton’ın Rusya Ukrayna savaşı önerisi şoke etti! Suriye modeli devreye sokulacak!
Son dakika | Rusya Ukrayna savaşında Zelenskiy'den sert sözler: Bizi arkamızdan vurdular...
ARKADAŞINA GÖNDER
Freni tutmayan tır sulama kanalına uçtu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA