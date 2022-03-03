Freni tutmayan tır sulama kanalına uçtu

Adana'da yağan yağmurun etkisiyle freni tutmayan tır DSİ'ye ait sulama kanalına uçtu. Tır sürücüsü Abdullah Tuğluk, kendi imkânlarıyla araç içinden çıkarken yanında bulunan dayısı Mevlut Kervan can kur ekibinin yardımıyla kurtarıldı. Çevredeki vatandaşların şiddetli şekilde yağan yağmura aldırış etmeden kazayı izlemesi dikkat çekti.

FRENİ BOŞALDI

Kaza merkez Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde meydana geldi. Abdullah Tuğluk yönetimindeki 03 FR 727 plakalı kargo yüklü tır, freninin boşalması sonucu kaygan zeminde kayarak Yeşil Bulvar'daki sulama kanalına düştü. Araç sürücüsü Tuğluk kendi imkanlarıyla tırdan çıkarken, yanındaki dayısı Mevlüt Kervan ise araçta mahsur kaldı. Tuğluk'un ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

ŞANS ESERİ YARALI YOK

Polisin durumunu sorduğu Mevlüt Kervan, "Ben burada iyiyim. Zaten çekici gelecek, beklerim" dedi. İtfaiye ekipleri, kanaldaki suyun yükselme ihtimaline karşın yaptığı çalışmada Kervan'ı tırdan çıkarttı. Öte yandan çevredeki vatandaşların, yağmura rağmen bu anları seyretmesi dikkat çekti. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, tır ise çekici yardımıyla kanaldan çıkarıldı.