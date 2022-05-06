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Giriş Tarihi: 6.5.2022 09:50 Son Güncelleme: 6.5.2022 09:55

“Frida” Balesi Adana’da sanatseverlerle buluşacak

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
“Frida” Balesi Adana’da sanatseverlerle buluşacak

Mersin Devlet Opera ve Balesi, 9 Mayıs 2022 Pazartesi günü saat 20.00’da Adana Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi’nde ‘’Frida‘’ balesini sahneleyecek.

MDOB.(Mersin Devlet Opera ve Balesi) ölüme meydan okuyan, kendi gerçeğini tablolara yansıtan ve bu yolla insanın ölümlü yazgısını aşan bir sanatçıyı ve ölümle dansını sanatseverlere sunacak. Repetitörler; Özlem Şenormanlılar, Ender Üçdemir, Serbülent Biçer, Kürşat Kılıç. Müzikleri Arturo Maquez, Jose Pablo Moncayo, Can Aksel Akın' a, koreografi ve rejisi Özgür Adam İnanç' a, dramaturjisi Füsun Ataman Berke'ye ait olan eserin dekor tasarımını Aykut Öz, kostüm tasarımını Tülay Şimşek, ışık tasarımını ise Tarı Deniz yaptı.

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“Frida” Balesi Adana’da sanatseverlerle buluşacak
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