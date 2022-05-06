“Frida” Balesi Adana’da sanatseverlerle buluşacak

MDOB.(Mersin Devlet Opera ve Balesi) ölüme meydan okuyan, kendi gerçeğini tablolara yansıtan ve bu yolla insanın ölümlü yazgısını aşan bir sanatçıyı ve ölümle dansını sanatseverlere sunacak. Repetitörler; Özlem Şenormanlılar, Ender Üçdemir, Serbülent Biçer, Kürşat Kılıç. Müzikleri Arturo Maquez, Jose Pablo Moncayo, Can Aksel Akın' a, koreografi ve rejisi Özgür Adam İnanç' a, dramaturjisi Füsun Ataman Berke'ye ait olan eserin dekor tasarımını Aykut Öz, kostüm tasarımını Tülay Şimşek, ışık tasarımını ise Tarı Deniz yaptı.