Eskişehir'de 4 yıldır astrofotoğrafçılıkla ilgilenen Murat Oktay, Frig Vadisi'nde Samanyolu'nu 770 fotoğraf ile kaydetti. Geçtiğimiz günlerde Frig Vadisi'ne giden ve Samanyolu'nun konumunu belirleyen Oktay, akşam 21.00'de çekime başladı. Gece 02.00'ye kadar süren çekimde Oktay, Samanyolu'nun yanı sıra birkaç tane de uyduyu çok net bir biçimde fotoğrafladı. 4 yıldır astrofotoğrafçılıkla ilgilenen Oktay, "Astrofotoğrafçılık, benim için kampçılıkla birlikte bir tutku haline gelmeye başladı. Çocukken kampçılık esnasında yıldızları pek fazla göremediğimi fark ettim. O şekilde astrofotoğrafçılığa başlamış oldum. Çünkü Kuzey Kutbu'ndan Güney Kutbu'na kış döneminde geçtiği için mayıs ve eylül ayları arasında hatta ekim aylarında da hava müsaade ederse o tarih aralarında çekim yapıyorum. Bu tip çekimlerde genelde uzun pozlama yapıyoruz. Tabii öncesinde, çekim yapmadan önce ilk olarak hava durumunu kontrol etmemiz gerekiyor. Aslında önemli olan konu Ay'ın parlaklık derecesidir. Yeni Ay dönemlerinde bu çekimleri yapabiliyoruz" dedi. DHA