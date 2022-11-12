FTX sahibi Sam Bankman-Fried kimdir, istifa mı etti? Yeni FTX borsası CEO’su kim olacak?

FTX'in iflas başvurusu ve şirket CEO'su Sam Bankman-Fried'ın istifası kripto para piyasasına bomba gibi düştü. Bu gelişmeler üzerine FTX sahibi Sam Bankman-Fried kimdir, istifa mı etti gibi sorular gündem konusu oldu. Şirketin kurucusunun istifa haberinin ardından yeni CEO'nun kim olacağı da merak konusu oldu. Peki, yeni FTX borsası CEO'su kim olacak? İşte şirketin yeni CEO'su ve konuyla ilgili detaylar!