FTX sahibi Sam Bankman-Fried kimdir, istifa mı etti? Yeni FTX borsası CEO’su kim olacak?

FTX'in iflas başvurusu ve şirket CEO'su Sam Bankman-Fried'ın istifası kripto para piyasasına bomba gibi düştü. Bu gelişmeler üzerine FTX sahibi Sam Bankman-Fried kimdir, istifa mı etti gibi sorular gündem konusu oldu. Şirketin kurucusunun istifa haberinin ardından yeni CEO'nun kim olacağı da merak konusu oldu. Peki, yeni FTX borsası CEO'su kim olacak? İşte şirketin yeni CEO'su ve konuyla ilgili detaylar!
FTX BATTI MI?
Dünyaca ünlü kripto para borsası FTX iflas için başvuruda bulundu. FTX kurucusu ve CEO'su Sam Bankman-Fried da şirketten istifa etti. Fried istifasından sonra yaptığı açıklamada "Batırdım ve daha iyisini yapmalıydım" ifadelerini kullandı.
FTX SAHİBİ SAM BANKMAN-FRIED KİMDİR?
Sam Bankman Fried bir teknoloji yöneticisi, yatırımcı, hayırsever ve Twitter'da kripto para alanında aktif bir kişiliktir. Alameda Research'ün ve kripto para türevleri borsası FTX'in de CEO'sudur.
SBF'nin Hayatı ve Eğitimi
2014 yılında Massachusetts Institute of Technology (MIT)'de Fizik bölümünden mezun oldu. Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde doğan Sam, şu anda Hong Kong'da arkadaşlarıyla birlikte yaşıyor.