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Giriş Tarihi: 8.8.2022 13:31

Fuar Merkezi’nden çaldı! Merkezin çalışanı çıktı…

İstanbul’da bir Fuar Merkezi’nde bir kişinin cep telefonunu çalan hırsız yakalandı. Hırsızın, olayın yaşandığı Fuar Merkezi’nin çalışanı olduğu ortaya çıktı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Fuar Merkezi’nden çaldı! Merkezin çalışanı çıktı…

İstanbul'da bir kişi; Bakırköy İlçesi'ne bağlı olan Yeşilköy Mahallesi'ndeki bir Fuar Merkezi'ne girerek T.Y. isimli bir kişinin cep telefonunu çaldı. T.Y.'nin Tekstil Makineleri hakkında bilgi aldığı, cep telefonunu bir makinenin yanına bıraktığı, S.Y.'nin de söz konusu cep telefonunu çaldığı tespit edildi. Fuar Merkezi çalışanı olan S.Y. aynı gün yakalanarak gözaltına alındı. "İş Yerinden ve Kurumdan Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edilen şüpheli "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Fuar Merkezi’nden çaldı! Merkezin çalışanı çıktı…
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