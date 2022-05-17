Fuat Oktay Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile görüştü: Gelin yatırım yapın

"CEZAYİR'DE BİN 400'U AŞKIN TÜRK ŞİRKETİ CEZAYİ EKONOMİSİNE KATKI SAĞLAMAKTADIR"



Oktay, Türk iş insanlarının Cezayir'deki yatırımlarından da bahsederek, "Başta demir-çelik, kimyevi ürünler, tekstil ve ilaç sektörleri olmak üzere 5 milyar dolar seviyesine ulaşan yatırım büyüklüğü ile Cezayir, ülkemizin Afrika kıtasında en çok yatırım yaptığı ülkedir. Cezayir'de faaliyet gösteren yaklaşık 1400'ü aşkın Türk şirketi, 30 bin Cezayirli kardeşimize sağladığı istihdam ile Cezayir ekonomisine katkı sunmaktadır. Özellikle Türk Müteahhitlik sektörü Cezayir için büyük bir öneme sahiptir. Bugün Cezayir'in neredeyse tüm bölgelerinde Türk firmaların üstlendiği 10 binlerce konut yapımı ve birçok altyapı projesi bulunmaktadır. Önümüzdeki dönemde Cezayir'de nice alt yapı ve üst yapı projelerinde yine Türk müteahhitlik firmalarının imzasını göreceğimize inanıyorum. Adana/Ceyhan'da bulunan 1,7 milyar dolarlık poli-propilen yatırımı, ülkelerimiz açısından kritik öneme sahiptir. Biz Cezayir'i bir pazar olarak değil, bölgedeki en önemli ticaret ve üretim ortaklarımızdan biri olarak görüyoruz. Cezayir'in Mağrip bölgesinde ve Afrika kıtasında barış ve huzurun tesisi ve korunmasında kilit öneme sahip olduğu bilincindeyiz. İlk olarak 9 yıl aradan sonra geçtiğimiz kasım ayında gerçekleştirilen Karma Ekonomik Komisyon Toplantısında gündeme gelmiş ve dün heyetler arası görüşmelerde değerlendirilen, 'Geniş ürün yelpazesine sahip Tercihli Ticaret Anlaşması (TTA)' hazırlıklarının tamamlanması, Organize Sanayi Bölgeleri konusunda tecrübe paylaşımının en kısa sürede gerçekleştirilmesi, 'Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması (YKTK)' taslağının kısa sürede sonuçlandırılması, e-Devlet, siber güvenlik, akıllı şehirler gibi bilişim projelerinde ortak çalışmalar yapılması, süreçleri tamamlandığında işbirliklerimizin seyri şüphesiz daha da derinleşecektir" diye konuştu.

"GELİN YATIRIM YAPIN"



Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ise Türk iş insanlarına seslenerek, "Kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile dün bir dizi anlaşmalar imzaladık. Biz artık kardeşiz. Bu anlaşmalar iş insanları için çok önemli. Her şeye açığız. Savunma sanayi, denizcilik gibi... Bu konuda yatırım isterlerse bütün kolaylıkları sağlayacağız. Gelin yatırım yapın" dedi.