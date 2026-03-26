Haberler Yaşam Haberleri Fuhşa zorlama cinayetine haksız tahrik indirimi
Giriş Tarihi: 26.03.2026

HUZEYFE ATICI
İzmir'de 1.5 yıl önce meydana gelen olayda Filiz Mintaş (23), annesi Deniz Kara'yı (56) fuhşa sürüklediği iddia ettiği üvey babası Mehmet Kara (60) ile tartıştı. Tartışma kavgaya dönüşünce, genç kız mutfaktan bir bıçak aldı. Bıçağı gören üvey babası da sokağa kaçtı. Peşinden giden Mintaş, üvey babasının taksiye binip kaçmak üzere olduğunu görünce, "İmdat, bu sapık" diyerek çevreden yardım istedi. Vatandaşlar da Kara'ya müdahale etti. Bu sırada çıkan arbedede genç kız tarafından bıçaklanan üvey baba, hastanede öldü. Filiz Mintaş önce kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme Mintaş'ın cinayeti annesine yönelik fuhşa sürükleme etkisinde işlediğine dikkat çekerek haksız tahrik indirimi uygulayarak, 16 yıla, iyi halden de 13 yıl 4 aya düşürdü.

