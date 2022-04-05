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Giriş Tarihi: 6.4.2022

Fuhşa zorlayıp görüntülerini çekti

Fuhşa zorlayıp görüntülerini çekti
BURSA'DA, birlikte yaşadığı E.D.'ye (38) cinsel saldırıda bulunup şiddet uyguladığı için hakkında Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan, tutuklu sanık Yunus P.'nin (32) yargılanmasına başlandı. E. D.'nin, eşinden boşandıktan sonra birlikte yaşadığı Yunus P.'nin kendisini uyuşturucuya alıştırıp, yakın arkadaşlarıyla cinsel ilişkiye girmeye zorlayarak, o anları kamera ile kayda aldığını söylediği ifade edildi. Mahkeme heyeti, E.D.'ye Bursa Barosu'ndan avukat atanmasına ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi. DHA

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Fuhşa zorlayıp görüntülerini çekti
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