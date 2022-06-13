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Giriş Tarihi: 13.6.2022 22:45 Son Güncelleme: 13.6.2022 22:52

Fuhuş baskınına karşı alarm sistemi kurmuşlar!

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Fuhuş baskınına karşı alarm sistemi kurmuşlar!

Trabzon’da polis ekipleri  bir otele yaptığı  fuhuş baskınında ilginç durumla karşılaştı. Otelin işletmecisi tarafından odalara baskın esnasında haber verilmesi amacıyla alarm ve kamera sistemleri kurulduğu görüldü. Odalarda bulunan 3 kadın, polisin baskın yaptığı sırada kurulmuş alarm ve kamera sistemi sayesinde  otelden kaçarak uzaklaştı. Polis ekipleri kaçan 3 kadını kameradan tespit ederek kaçtıkları ikamette yakaladı.

Trabzon'da fuhuşla mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü, Ahlak Büro amirliği tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, Ortahisar ilçesinde bulunan bir otelde fuhuş yapıldığı üzerine ekipler harekete geçerek otele baskın düzenledi. Polisin baskını esnasında ise odada kalan kişilere haber verilmesi için alarm ve kamera sistemi yerleştirildiği görüldü.

Polisin baskın yaptığı sırada alarm sistemi sayesinde 3 kadın gizli bölmeden kaçarak uzaklaştı. Olayı fark eden ekipler, kaçan 3 kadını kamera kayıtlarından tespit ederek kaldıkları ikamette yakaladı. Otel sahibine ve yakalanan 3 kadına "Fuhuşa Teşvik,Aracılık ve Zorlama" suçundan işlem başlatıldı.

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Fuhuş baskınına karşı alarm sistemi kurmuşlar!
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