Fuhuş baskınına karşı alarm sistemi kurmuşlar!

Trabzon'da fuhuşla mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü, Ahlak Büro amirliği tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, Ortahisar ilçesinde bulunan bir otelde fuhuş yapıldığı üzerine ekipler harekete geçerek otele baskın düzenledi. Polisin baskını esnasında ise odada kalan kişilere haber verilmesi için alarm ve kamera sistemi yerleştirildiği görüldü.

Polisin baskın yaptığı sırada alarm sistemi sayesinde 3 kadın gizli bölmeden kaçarak uzaklaştı. Olayı fark eden ekipler, kaçan 3 kadını kamera kayıtlarından tespit ederek kaldıkları ikamette yakaladı. Otel sahibine ve yakalanan 3 kadına "Fuhuşa Teşvik,Aracılık ve Zorlama" suçundan işlem başlatıldı.