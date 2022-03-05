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Giriş Tarihi: 5.3.2022

Fuhuş evinde cinayet

FATİH ULAŞ FATİH ULAŞ
Fuhuş evinde cinayet
İstanbul Şişli'de, 37 yaşındaki Yusuf Çalışkan, arkadaşı Gürhan Çallı ile birlikte 13 Aralık 2020'de Kovid tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı varken fuhuş amacıyla gittiği evde cinayet işledi. Randevuevi olarak kullanıldığı öne sürülen dairede, Selçuk Durna'yı (26) öldüren Çalışkan, müebbet hapse çarptırıldı. Ancak ceza, haksız tahrik ve iyi hâl indirimiyle 15 yıla düşürüldü. Mahkeme heyetindeki kıdemli üye hâkim, cezada haksız tahrik indirimi yapılmaması yönünde görüş bildirerek, karara muhalefet şerhi koydu. Muhalefet şerhinde, Yusuf Çalışkan'ın dairenin içine camdan ateş ettiği, Durna'nın peşinden bıçakla koştuğu belirtilerek, ilk haksız hareketin sanıktan geldiği vurgulandı. Diğer sanık Gürhan Çallı ise beraat etti. Dosya, istinaf mahkemesine gönderildi.

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Fuhuş evinde cinayet
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