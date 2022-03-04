Fuhuş için gittiği evde cinayet işledi

İstanbul Şişli'de 37 yaşındaki Yusuf Çalışkan, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı varken fuhuş amacıyla gittiği evde cinayet işledi. Randevuevi olarak kullanıldığı öne sürülen dairede, 26 yaşındaki Selçuk Durna’yı öldüren Çalışkan’a müebbet hapis cezası verildi. Ancak bu ceza haksız tahrik ve iyi hâl indirimiyle 15 yıla düşürüldü. Mahkeme heyetindeki kıdemli üye hakim, cezada haksız tahrik indirimi yapılmaması yönünde görüş bildirerek, karara muhalefet şerhi koydu. Öldürülen Selçuk Durna’nın ailesi de karara itiraz etti. Dosyayı istinaf mahkemesi inceleyecek.
Dava dosyasına göre, Yusuf Çalışkan ve Gürhan Çallı, fuhuş amacıyla 13 Aralık 2020 saat 02.30 sıralarında Mecidiköy, Atakan Sokakta bulunan daireye gitti. Çalışkan, randevuevini işleten kadının telefonuna bakmaması üzerine giriş kattaki evin penceresinden tabancayla ateş etti. Olay yerinden ayrılmak için tekrar taksiye binen Çalışkan, evden çıkan Selçuk Durna'ya taksinin içinden ateş etti. Hastaneye kaldırılan Durna kurtarılamadı. Olaya ilişkin İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada karar duruşması yapıldı.
DAHA ÖNCE DE 10 YIL HAPİS YATMIŞ
Tutuklu sanık Yusuf Çalışkan, tutuksuz sanık Gürhan Çallı, öldürülen Selçuk Durna'nın babası Çelebi Durna ve avukatları duruşmada hazır bulundu.
Baba Çelebi Durna'nın avukatı, sanık Yusuf Çalışkan'ın sabıkalı olduğunu ve daha önce 10 yıla yakın cezaevinde kaldığını belirterek, bu kez sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini ve cezada indirim yapılmamasını talep etti.
Cumhuriyet savcısı da Çalışkan'ın cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.
SON PİŞMANLIK
Karar öncesi son savunmaları alınan sanıklardan Gürhan Çallı, "Böyle bir şeyin başımıza gelmesini istemezdim. Karşı tarafa baş sağlığı diliyorum. Başından sonuna kadar Yusuf'u engellemeye çalıştım, hiçbir şeye katılmadım" diyerek beraatini istedi.
Sanık Yusuf Çalışkan ise Selçuk Durna'nın peşinden bıçakla koştuğu için ateş ettiğini, kasten öldürmediğini savundu. Pişman olduğunu söyleyen Çalışkan, hakkında ev hapsi kararı verilmesini istedi.
İLK HAKSIZ HAREKET
Mahkeme heyeti, Yusuf Çalışkan'a "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdi. Bu ceza haksız tahrik ve iyi hâl indirimiyle 15 yıl hapse düşürüldü. Çalışkan'a ayrıca, "ruhsatsız silah taşıma" suçundan 10 ay hapis ve 500 lira adli para cezası verildi.
Mahkeme heyetindeki kıdemli üye hakim, cezada haksız tahrik indirimi yapılmaması yönünde görüş bildirdi ve karara muhalefet şerhi koydu.
Muhalefet şerhinde, Yusuf Çalışkan'ın dairenin içine camdan ateş ettiği, ondan sonra Selçuk Durna'nın peşinden bıçakla koştuğu belirtilerek, ilk haksız hareketin sanıktan geldiği vurgulandı.
Diğer sanık Gürhan Çallı ise beraat etti.