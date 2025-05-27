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Giriş Tarihi: 27.5.2025 18:57 Son Güncelleme: 27.5.2025 19:14

Fuhuş operasyonunda 6 tutuklama! 12 kadın kurtarıldı

Edirne'nin Keşan ilçesi başta olmak üzere İpsala ve Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçelerinde faaliyet gösteren masaj salonlarına yönelik düzenlenen fuhuş operasyonunda 12 kadın mağdur olmaktan kurtarıldı. Gözaltına alınan 10 şüpheliden 6’sı tutuklandı.

Ali Can ZERAY
Fuhuş operasyonunda 6 tutuklama! 12 kadın kurtarıldı

Keşan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Edirne İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık iki ay süren teknik ve fiziki takibin ardından eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, masaj salonları aracılığıyla fuhuş yapıldığı belirlenen 3 ilçedeki farklı adreslerde arama yapıldı. Yapılan baskınlarda, insan ticaretine maruz kaldıkları değerlendirilen 12 kadın kurtarıldı. Gözaltına alınan 10 şüpheli Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye çıkarılan şüphelilerden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Fuhuş operasyonunda 6 tutuklama! 12 kadın kurtarıldı
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