Fuhuş operasyonunda 6 tutuklama! 12 kadın kurtarıldı

Keşan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Edirne İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık iki ay süren teknik ve fiziki takibin ardından eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, masaj salonları aracılığıyla fuhuş yapıldığı belirlenen 3 ilçedeki farklı adreslerde arama yapıldı. Yapılan baskınlarda, insan ticaretine maruz kaldıkları değerlendirilen 12 kadın kurtarıldı. Gözaltına alınan 10 şüpheli Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye çıkarılan şüphelilerden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.