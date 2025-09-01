Haberler Yaşam Haberleri Fuhuş operasyonunda gizli geçitten kaçarken yakalandılar
Adana'da polisin masaj salonuna düzenlediği fuhuş operasyonunda, yakalanmamak için gizli geçitten kaçmaya çalışan iş yeri sahibi B.F. (23) ile 4 kadın yakalandı. İş yeri sahibi tutuklandı.

Asayiş Şubesi'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'ndeki bir fuhuş yapıldığı ihbarı masaj salonuna operasyon gerçekleştirdi. Polisin geldiğini güvenlik kamerasından gören iş yeri sahibi B.F. ile beraberindeki 4 kadın, merdivenden çıkarak apartmanın çatı katına saklandı. Binada arama yapan ekipler, seyyar merdivenle çıkılan gizli geçitten, çatı katına ulaştı.

Kadınlar ile birlikte işyeri sahibi B.F. gözaltına alındı. Fuhuştan elde edildiği değerlendirilen 5 bin 490 liraya el konuldu. İşyeri sahibi şüpheli B.F., "Masaj salonu olarak hizmet veriyoruz" diyerek kendini savundu. 'Fuhşa aracılık veya zorlama' ve 'Fuhuş için yer ve imkan sağlama' suçlarından adliyeye sevk edilen B.F., tutuklandı.

