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Giriş Tarihi: 25.11.2021 13:46 Son Güncelleme: 25.11.2021 13:49

Fuhuş pazarlığında çıkan tartışma karakolda son buldu

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Fuhuş pazarlığında çıkan tartışma karakolda son buldu

Trabzon’da yabancı uyruklu bir kadın kafeterya da tanıştığı kişi ile 100 dolar karşılığında fuhuş pazarlığı yaparak birlikte otele gitti. Kadın otel odasında fuhuş öncesi parayı isteyince kişi ile tartışmaya başladı. Kadın polisi arayarak yardım istedi. Otele gelen polis ekipleri, yardım isteyen kadını sınır dışı edilmek üzere işlem başlatırken, “fuhşa teşvik, aracılık ve zorlama” suçundan otel sahibi hakkında işlem başlattı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki bir kafeteryada yabancı uyruklu S.A.(28) ile A.N. isimli kişi tanışıp, bir süre sohbet etti. 2 yıldır Türkiye'de olan ve fuhuştan para kazandığı öğrenilen S.A, A.N. ile fuhuş yapma karşılığında 100 dolara anlaşarak birlikte otele gitti. İlişkiye girmeden önce aralarında tartışmaya başlayan kadın polisi arayarak yardım istedi.

Otele gelen polis ekipleri S.A ve A.N'yi karakola götürdü. S.A. polise verdiği ifadede; "Anlaştığımız parayı vermedi, sonra tartışma yaşadık. Ben de polisi arayarak yardım istedim." dedi. A.N. ise polise verdiği ifadede, "Kadınla anlaşıp, otele gittik. İlişki sonrası parasını verecektim. İlişkiye girmedik. Hemen parayı isteyince tartışma yaşadık. Sonra o polisi aradı" dedi.

A.N. ve otel yetkilileri hakkında 'fuhşa teşvik, aracılık veya zorlamadan' adli tahkikat başlatıldı. Lüks bir sitede av aldığı belirlenen S.A. ise, fuhuş yaptığı anlaşıldığından sınır dışı edilmek üzere işlemlerin başlatıldığı belirtildi.

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Fuhuş pazarlığında çıkan tartışma karakolda son buldu
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