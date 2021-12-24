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Giriş Tarihi: 24.12.2021 08:25

Fuhuş şebekesine operasyonda 6 tutuklama!

DHA
Fuhuş şebekesine operasyonda 6 tutuklama!

Aydın'ın Kuşadası ve İzmir'in Selçuk ilçesinde fuhuşu şebekesine yönelik polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Kuşadası ile İzmir'in Selçuk ilçesindeki masaj salonu ve apart otellerde fuhuş yapıldığı bilgisi aldı. 3 aylık teknik takibin ardından 24 Aralık'ta 15'i Kuşadası, 1'i ise Selçuk'ta olmak üzere 16 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.
Operasyonda fuhuş yapmak, fuhşa teşvik, aracılık ve zorlama suçlarından 3'ü yabancı uyruklu, 6 kadının da aralarında bulunduğu 14 şüpheli, gözaltına alındı. Polisin adreslerde yaptığı aramada 1 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek ile bir odanın içerisinde kurulan serada 3 ayrı saksı içinde yetiştirilen Hint kenevirleri ele geçirildi. Masaj salonlarında çalışan 12 kişi de ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Şüphelilerin masaj salonlarının sosyal medya ile WhatsApp hatları üzerinden iletişime geçtiği 610 müşterinin olduğu ortaya çıktı.

9 SAAT SÜREN SORGU

2 günlük gözaltı süresinin ardından 14 şüpheliden 6'sı emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 8 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Kuşadası adliyesinde 9 saat süren ifadelerinin ardından İ.Ö., G.E., H.G., T.P. K.Ö. ve A.B olmak üzere 6'sı tutuklandı, Ö.V. ve O.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Fuhuş şebekesine operasyonda 6 tutuklama!
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