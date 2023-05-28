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Giriş Tarihi: 28.5.2023

Fuhuş tuzağında kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Fuhuş tuzağında kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı
Ümraniye'de sosyal medya üzerinden bir kadınla tanışan Mehmet T., (28) randevu yerine gittiğinde karşısında Fatih A'yı (25) buldu. Fatih A., Mehmet T.'nin 2 bin 300 lirasını gasp edip kaçtı. Olayı öğrenen Fatih A.'nın kuzeni Yaşar Öztürk (37) aynı kadınla randevulaştı. Buluşma yerine birlikte giden iki kuzen, karşılaştıkları Fatih A. ile kavgaya tutuştu. Fatih A., Öztürk'ü bıçaklayarak öldürdü, Mehmet T'yi yaraladı. Polis tarafından yakalanan Fatih A. ile erkekleri tuzağa düşüren Funda C. tutuklandı.

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Fuhuş tuzağında kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı
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