Fuhuş tuzağında kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı

Ümraniye'de sosyal medya üzerinden bir kadınla tanışan Mehmet T., (28) randevu yerine gittiğinde karşısında Fatih A'yı (25) buldu. Fatih A., Mehmet T.'nin 2 bin 300 lirasını gasp edip kaçtı. Olayı öğrenen Fatih A.'nın kuzeni Yaşar Öztürk (37) aynı kadınla randevulaştı. Buluşma yerine birlikte giden iki kuzen, karşılaştıkları Fatih A. ile kavgaya tutuştu. Fatih A., Öztürk'ü bıçaklayarak öldürdü, Mehmet T'yi yaraladı. Polis tarafından yakalanan Fatih A. ile erkekleri tuzağa düşüren Funda C. tutuklandı.