Fuhuş ve uyuşturucu ticareti yapan örgüt çökertildi

CEZAEVİNDE BULUNAN LİDERE PARALAR AKTARILDI

Suç örgütü lideri S.U.'nun yönlendirmesiyle B.K.'nın fuhuş yaptığı ve kazanılan parayı cezaevine götürüp teslim ettiği ortaya çıktı. Örgüt üyeleri, internet üzerinden kadınların fotoğraflarını koyarak fuhuş için müşteri bulurken uyuşturucu ve fuhuş pazarlığını belirledikleri taksilerde yaptıkları tespit edildi.