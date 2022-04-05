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Giriş Tarihi: 5.4.2022 11:06

Fuhuş ve uyuşturucu ticareti yapan örgüt çökertildi

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Fuhuş ve uyuşturucu ticareti yapan örgüt çökertildi

Ankara’da uyuşturucu ticareti suçundan cezaevinde bulunan suç örgütü lideri, örgütü içeriden yönetmeye devam ettiği belirlendi. Suç örgütü lideri S.U., dışarıdaki işler için B.K. isimli kadını kullanırken onun etrafına ise; suç kaydı kabarık torbacıları yerleştirerek fuhuş ve uyuşturucu ticaretine devam ettirdiği ortaya çıktı. Uyuşturucu ve fuhuştan elde edilen kazancın cezaevinde bulunan örgüt liderine gönderildiği tespit edildi. Organize polisin başarılı çalışmasıyla suç örgütü çökertildi.

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, suç örgütlerine yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Ankara genelinde fuhuş ve uyuşturucusu ticareti yapan suç örgütünü tespit edildi. Organize polisinin titizlikle yürüttüğü soruşturmanın detaylarına SABAH ulaştı.

CEZAEVİNDEN SUÇ ÖRGÜTÜNÜ YÖNETTİ

Uyuşturucu ticareti suçundan cezaevinde bulunan suç örgütü lideri S.U.'nun kadın arkadaşı B.K. üzerinden faaliyetlerine devam ettiği ortaya çıktı. Örgüt lideri S.U., uyuşturucu kullanan ve suç kaydı kabarık olan torbacıları B.K. isimli kadının etrafında topladı.

Suç örgütü üyeleri, farklı illerden getirdikleri uyuşturucuları Ankara'nın Keçiören İlçesi'nde piyasaya sürdükleri öğrenildi. Aynı bölgede uyuşturucu ticareti yapan grupla silahlı çatışmaya girdikleri belirlendi.

CEZAEVİNDE BULUNAN LİDERE PARALAR AKTARILDI

Suç örgütü lideri S.U.'nun yönlendirmesiyle B.K.'nın fuhuş yaptığı ve kazanılan parayı cezaevine götürüp teslim ettiği ortaya çıktı. Örgüt üyeleri, internet üzerinden kadınların fotoğraflarını koyarak fuhuş için müşteri bulurken uyuşturucu ve fuhuş pazarlığını belirledikleri taksilerde yaptıkları tespit edildi.

ANKARA POLİS ÖRGÜTÜ ÇÖKERTTİ

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışmasını tamamlamasının ardından 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenlerken 9 kişiye de gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 15 gram metamfetamin, 50 gram eroin, 43 gram esrar, çok sayıda ecza ve 2 tabanca ele geçirildi. Şüphelileri emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Fuhuş ve uyuşturucu ticareti yapan örgüt çökertildi
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