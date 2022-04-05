Fuhuş ve uyuşturucu ticareti yapan örgüt çökertildi

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, suç örgütlerine yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Ankara genelinde fuhuş ve uyuşturucusu ticareti yapan suç örgütünü tespit edildi. Organize polisinin titizlikle yürüttüğü soruşturmanın detaylarına SABAH ulaştı.
CEZAEVİNDEN SUÇ ÖRGÜTÜNÜ YÖNETTİ
Uyuşturucu ticareti suçundan cezaevinde bulunan suç örgütü lideri S.U.'nun kadın arkadaşı B.K. üzerinden faaliyetlerine devam ettiği ortaya çıktı. Örgüt lideri S.U., uyuşturucu kullanan ve suç kaydı kabarık olan torbacıları B.K. isimli kadının etrafında topladı.
CEZAEVİNDE BULUNAN LİDERE PARALAR AKTARILDI
Suç örgütü lideri S.U.'nun yönlendirmesiyle B.K.'nın fuhuş yaptığı ve kazanılan parayı cezaevine götürüp teslim ettiği ortaya çıktı. Örgüt üyeleri, internet üzerinden kadınların fotoğraflarını koyarak fuhuş için müşteri bulurken uyuşturucu ve fuhuş pazarlığını belirledikleri taksilerde yaptıkları tespit edildi.
ANKARA POLİS ÖRGÜTÜ ÇÖKERTTİ
Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışmasını tamamlamasının ardından 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenlerken 9 kişiye de gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 15 gram metamfetamin, 50 gram eroin, 43 gram esrar, çok sayıda ecza ve 2 tabanca ele geçirildi. Şüphelileri emniyetteki işlemleri devam ediyor.