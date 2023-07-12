Fuhuşçu aileden kadınlara tuzak

Ankara Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, ülkemize gelen yabancı uyruklu kadınları iş bulma vaadiyle kandırıp pasaportlarını ellerinden alan ve borçlandırıp senet imzalatan, deport ettirmekle tehdit ederek zorla fuhuşa zorlayan şebekeyi tespit etti.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, B.B., eşi A.B. ve eniştesi M.A'nın fuhuş yaptırdığı yabancı kadınların fotoğraflarını çekip katalog oluşturduğunu, İnternet tabanlı iletişim uygulamaları ile kendilerinden fuhuş amaçlı kadın talep eden müşterilere bu uygulamalar üzerinden katalog ve fiyat listesi gönderdiklerini belirlendi. Müşterinin seçtiği kadınları anlaşmalı oldukları otellere ve evlere gönderdikleri tespit edilen şebekenin, fuhuş yapmak istemeyen kadınları döverek zorla ikna ettikleri belirlendi. Fuhuştan kazanılan paralar ise enişte M.A.'nın banka hesabında toplandığı tespit edildi.

YURTDIŞINA KAÇMAYA HAZIRLANIYORDU

Soruşturma kapsamındaki çalışmalar devam ederken organizasyonunu sağlayan B.B'nin aynı suçlar kapsamında çok sayıda dava dosyasının bulunduğu ve hakkındaki dosyalar ile ilgili verilen hapis kararlarının onanacağını öğrenmesi üzerine Gürcistan üzerinden Azerbaycan'a kaçmak için çalışma yaptığı tespit edildi.

AİLE SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda eş zamanlı operasyonda yurtdışına kaçmaya çalışan ve 5 fuhşa teşvik, aracılık zorlama suçundan olmak üzere toplam 11 suç kaydı bulunan B.B'nin de dahil olduğu 3 şüpheli gözaltına alındı. Fuhşa zorlanan toplam 15 yabancı uyruklu mağdur kadın ifadelerine başvurulmak üzere Emniyet Müdürlüğüne davet edildi.