Fulya Özdemir cinayetinde son dakika: Katil Atilla Makta hakkında karar

"Sanık Atilla'nın soruşturma ve kovuşturma aşamasındaki maktulün kendisine hakaret ettiği yolundaki savunmalarına, maktulün belirtilen hakaretleri ne zaman, ne şekilde ve nerede gerçekleştirdiğini belirtmemesi ve soyut savunmalardan öteye gitmemesi nedeniyle itibar edilemeyeceği, sanık ile maktul arasında sadakat yükümlülüğü gerektiren bir ilişki olmadığı, maktulün sanığa söylediği iddia edilen 'Sana yalan söyledim, seni sevmedim, seni başkaları ile aldattım, hayatımda biri var' şeklindeki sözlerinin haksız tahrik nedeni olarak kabul edilemeyeceği gözetilmeksizin, sanık hakkında haksız tahrik indirim uygulayamasın" dedi. Kararı bozarak dosyayı Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi'ne geri gönderdi.