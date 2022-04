Hollanda ölüme terk etmişti: Funda SABAH’a konuştu: Vatanımda olduğum için mutluyum!

Hollanda'da ölüme terk edilince Sağlık Bakanlığı'nın ambulans uçağıyla Türkiye'ye getirilen 35 yaşındaki kanser hastası Funda Gök, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Doktorlar Funda'ya uygulanacak tedavi programı öncesinde incelemelerini sürdürüyor. Funda'nın Hollanda'daki belgeleri de oradaki hastaneden talep edildi.Kızının başından bir an olsun ayrılmayan anne Ceyhan Gök, Funda'nın hasta yatağındaki son halini SABAH için fotoğrafladı ve son durumu anlattı. Ceyhan Gök, "Sürekli kusuyor. Midesi bulanıyor. Düzelmeler olacak diye umutluyuz. Hollanda'da doktorlar ilgilenmedi, ilgilenmek istemediler. Kızım gözümün önünde sürekli eriyor. Hollanda'da alet var, teknoloji var ama doktor yok. Ülkemizde eskiden alet, teknolojik imkânlar yoktu, doktor vardı. Ama şükürler olsun vatanımızda artık her türlü imkân var" dedi. Ceyhan Gök, Hollanda'daki doktorların, Funda'nın bitmeyen ağrılarının son bulması için kendilerine ötanazi bile teklif ettiklerini dile getirdi.Telefonda kısa süreliğine SABAH'a konuşan Funda ise, "Bir an önce iyileşmek istiyorum. Bana yardım edin. Şu an için hiçbir şey hissedemiyorum. Vatanımda olduğum için mutluyum. Ama çok halsizim. Midem çok bulanıyor. Türk doktorlardan çok ümitliyim" dedi.Avrupa'daki sağlık sistemine yönelik eleştirilerine yer veren baba Halil Gök de, "Doktorlar artık yapacak bir şey olmadığını söyledi. Orda umudumuz bitmişti. Kızım can çekişiyor, bu acısını dindirin, ilaç verin diyorum. Yok diyorlar, sigortaya yük olmasın diyorlar. Öldüreceklerdi. Artık en son çare ölümünü bile düşündüler. Bir serum bile vermiyorlardı. Biz dedik ki, 'Nefes aldığı sürece Allah'ın verdiği canı bir insan alamaz' dedi. Sonra Türkiye'den yardım istedik. Buradaki doktorlarımız ellerinden geleni yapmaya başladı. Çocuğumu Türk devletine emanet ettim. Biz her gün, her sabah kalktığımızda kapısından korkuyla bakıyorduk, acaba nefes alıyor mu almıyor mu diye. 24 saat uyku uyumuyorduk" dedi.Yurtdışında sağlık imkânlarının iyi olduğunu belirten Türk doktorlarla ilgili de konuşan Halil Gök, "Yurtdışını övenler gidip bir görsünler. Bizim gibi milyonlarca Türk'ün veya yabancı vatandaşların başına bile geliyor bunlar. Türkiye'den giderken valizlerimizden ilaç götürüyoruz. Yeri geldiğinde 'Avrupa çok iyi' diyorlar. Gitsinler görsünler. Türkiye ile Avrupa arasında çok fark var. Ülkemiz cennet gibi" diye konuştu.