’Fünyenin ucunda’ bir hayat! Ölümle yaşam arasındaki ince çizgide tehlikeli görev

Ülkemizin birliğini, huzurunu, ekonomisini ve uluslararası arenada güvenirliğini ve itibarını bozmak için silahlı ve bombalı eylemlerde bulunan terör örgütleri ile mücadele ederek, halkımızın can ve mal güvenliğini sağlamak için 7 gün 24 saat özverili şekilde çalışma gerçekleştiren Ankara Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü, kapılarını SABAH'a açtı.

BOMBA İMHA UZMANI OLMANIN YOLU

Bomba imha uzmanı olacak olan polisler, Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı yerleşkesinde en az 4 ay süren "Bomba Uzmanı Temel Eğitim" kursunu başarıyla tamamlamış, genel olarak elektrik elektronik bilgilerine sahip personelden oluşuyor. Bu personel ilk eğitim sonrası daha tecrübeli personel ile birlikte en az bir yıl bomba olaylarına tam müdahale etmeksizin çalışıyor. Elektronik, mekanik, kumandalı zaman ayarlı vb. bombalar ile bomba yapımında kullanılan tüm malzemeler ile mücadele etmek için eğitim almasının ardından Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüklerinde görevlendiriliyor.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü, kamu kurum ve kuruluşlarının işleyişini aksatmadan yerine getirmesini engelleyecek saldırı ve girişimlerini engellemek, hayatın olağan akışının kesintisiz huzurlu bir şekilde devam etmesini sağlamak, ulusal ve uluslararası organizasyonlarda önceden gerekli aramaları yaparak alanın güvenli hale getirilmesini sağlıyor. Aynı zamanda meydana gelen patlamış bomba, patlamamış bomba, askeri mühimmat ve bomba yapım malzemeleri ile ilgili uzmanlık raporu tanzim ediyor.

"İLK HATAN SON HATAN OLUR"

Terör örgütlerinin baskı ve korku oluşturmak amacıyla kullandığı patlayıcı düzeneklere canları pahasına müdahale eden bomba imha uzmanları, "İlk hatan son hatan olur" prensibiyle çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Bomba imha uzmanları, her gün şüpheli paket veya bomba imha görevi çıkabilme ihtimaliyle karşı sürekli tetikte beklerken birçok kişinin göze alamayacağı risklerle zorlu görevlerini icra ediyor.

BÖLGENİN GÜVENLİĞİ SAĞLANIYOR

Ankara Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bomba ihbarı veya şüpheli bir paket/çanta vb. ihbar geldiğinde en kısa sürede belirtilen yere gidiyor. Olay yerine gittiklerinde, alınan eğitim ve tecrübeler doğrultusunda, bir bombanın patlaması durumunda gerekli risk analizi yapılarak çevreye vereceği muhtemel etkisi ve etki mesafesi değerlendiriliyor. Mal kaybının minimum seviyeye indirilmesi ve can kaybının yaşanmaması için güvenli bir mesafeye kadar emniyet tedbiri alıyor.

SON TEKNOLOJİ İLE DONATILDILAR

Patlayıcı düzeneklerine, yaklaşık 40 kilogram ağırlığındaki özel kıyafetlerle canları pahasına müdahale eden bomba imha uzmanları, titiz bir çalışma gerçekleştiriyor. Bomba imha uzmanları, şüpheli pakete yaklaşıyorlar ve ölümle yaşam arasındaki ince çizgi de çalışmaya başlıyor. Vücut ağırlığının neredeyse yarısı kadar olan koruyucu kıyafetleri giyip bir kask içinden paketi inceleyerek fünyeyi yerleştirerek uzaklaşıyor. Ayrıca, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen bomba imha robotları, jammer, sinyal karıştırıcı cihazlar, x-ray görüntüleme cihazları ve dünya genelinde kullanılan bir çok teknolojik cihaz ve bomba için son derece önemli bir yere sahip olan bomba arama köpekleri de aktif şekilde kullanıyor.

ZORLANDIKLARI TEK KONU MERAKLI VATANDAŞLAR

Ankara Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin karşılaştıkları en büyük zorluk ise meraklı vatandaşların olay yerinden uzaklaşmamakta ısrarcı olması. Her ne kadar kendi can güvenliklerinin söz konusu olduğu konusunda uyarılarda bulunsalar da, vatandaşların sosyal medya bağımlılığı nedeniyle olayları kayda alıp paylaşımlarda bulunmak için olay yerinden ayrılmak istememeleri durumuyla karşı karşıya kalabiliyorlar. Bomba imha uzmanları, topluluklarının bulunduğu yerlerde çanta vb. eşyalarını unutmamaları konusunda hem kendi hem de diğer kişilerin can ve mal güvenliği için hatırlatmada bulunuyorlar.