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Giriş Tarihi: 19.8.2023 21:45

Fünyeyle patlatılan şüpheli paketten patates kızartması, ketçap, kola ve kesme şeker çıktı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan liman girişindeki şüpheli paket, bölgede kısa süreli panik yarattı. Bomba imha uzmanlarının fünyeyle imha ettiği paketten patates kızartması, ketçap, kola ve kesme şeker çıktı.

DHA
Fünyeyle patlatılan şüpheli paketten patates kızartması, ketçap, kola ve kesme şeker çıktı

Olay, akşam saatlerinde Süleymanpaşa ilçesindeki limanın adalar feribotu girişinde meydana geldi. Bölgede şüpheli paketi fark eden vatandaşlar, durumu polise haber verdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri şüpheli paket etrafında güvenlik önlemi aldı. Yol trafiğe iki yönlü kapatılırken, paket ise bomba imha uzmanınca paket fünyeyle patlatıldı.

Fünye ile imha edilen şüpheli paket içerisinden, patates kızartması ketçap, kola ve kesme şeker çıktı. Paketin fünye ile patlatılması sonrası yol trafiğe açıldı.

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Fünyeyle patlatılan şüpheli paketten patates kızartması, ketçap, kola ve kesme şeker çıktı
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