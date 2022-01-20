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Giriş Tarihi: 20.1.2022 11:20

Furkan Sûresi 74. Ayet - Furkan Sûresi 74. Ayet Okunuşu Ve Anlamı

Furkan Sûresi 74. Ayet - Furkan Sûresi 74. Ayet Okunuşu Ve Anlamı

Pek çok erkek çocuğuna ismini vermiş olan Furkan Sûresi, Kur’an-ı Kerim’in en bilinen surelerinden bir tanesidir. Sure ismini ilk ayetinde yer alan “hak ile batılı birbirinden ayıran” manasına gelen ve Kur’an-ı Kerim’in isimlerinden bir tanesi olan “el- Furkan” sözcüğünden alır. Furkan suresinin 74. Ayeti ise halk arasında kısmet duası olarak bilinir. Kısmet duası olan bu ayetin okunuşu ve anlamı ise pek çok kişi tarafından merak edilir.

Furkan Sûresi Kur'an-ı Kerim'in 25. Suresi olarak karşımıza çıkar. Toplam 77. Ayeti bulunur. Mekke döneminde indiğine inanılan bu sûrenin yalnızca 68-70. Ayetleri Medine döneminde inmiştir. Bu sûrenin temel konusu Hz. Muhammed'in tebliği ve tebliğ sırasında karşılaşmış olduğu zorluklar şeklindedir. Bu surenin 74. Ayetini ise iyi bir eş ve hayırlı bir evlat isteyenlerin sıkça okuması tavsiye edilir.

Furkan Sûresi 74. Ayet

Furkan Sûresi 74. Ayet Okunuşu

Furkan Sûresinin Türkçe okunuşu şu şekildedir:

  • Vellezîne yekûlûne rabbenâ heb lenâ min ezvâcinâ vezurriyyâtinâ kurraye a'yunin vec'alnâ lilmuttekîne imâmâ(n)

Furkan Sûresi 74. Ayet Anlamı

Furkan Sûresinin merak edilen anlamı şu şekilde karşımıza çıkar:

  • Onlar, "Ey rabbimiz!" derler, "Bize mutluluk getirecek eşler ve çocuklar bahşet; bizi günahtan sakınanlara öncü yap!".

Furkan Sûresi 74. Ayeti Tefsiri

Furkan Sûresinin 74-76. Ayetlerinin tefsiri, birlikte verilmiştir;

Müfessirler, "Bize mutluluk getirecek eşler ve çocuklar bahşet" duasındaki mutluluğun fiziksel güzelliklerle ilgisi bulunmadığını, burada inancı ve yaşayışıyla iyi ve erdemli eşlerin ve çocukların kastedildiğini önemle belirtirler. Bu isteklerin âhirete yönelik olduğunu ileri sürenler bulunmuşsa da bu görüş isabetli görülmemektedir.

Sûrenin buraya kadar açıklanan son bölümünde "Rahmân'ın has kulları"nın bazı güzel nitelikleri sıralanmıştır. Kuşkusuz Kur'an'ın insana ve insanlığa kazandırmak istediği güzellikler bunlardan ibaret değildir. 74. âyetin, "Bizi sana saygı ve itaatte kararlı olanlara öncü yap" şeklinde çevirdiğimiz son cümlesi, takvâ kavramı kapsamında, burada zikredilen ve zikredilmeyen bütün güzellikler için geçerli bir dileği içermektedir. Müminin hedefi, öncelikle ruh dünyasını Allah'ın iradesine uygun inançlarla, doğru düşünceler ve güzel duygularla, ahlâkî erdemlerle donatmaktır. Bu şekilde iç dünyasını zenginleştiren insan, eylemlerini de Allah'a saygı ve O'nun huzurunda bulunduğu bilinci ve sorumluluğu içinde gerçekleştirme çabası içinde olur. Asıl dindarlık da budur; bunun dışındaki dindarlık gösterileri ise nifaktır, riyâdır veya boş slogandır. İşte belirtilen anlamdaki gerçek dindarlığın Kur'an'daki adı takvâdır. Buna göre âyet, her müminin önüne takvâda, yani gerçek anlamdaki dindarlıkta en ileride, önde ve örnek olma şeklinde yüksek bir hedef koymaktadır.

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Furkan Sûresi 74. Ayet - Furkan Sûresi 74. Ayet Okunuşu Ve Anlamı
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