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Giriş Tarihi: 12.8.2023 16:16 Son Güncelleme: 12.8.2023 16:34

Futbol kulübünde sahte dolar skandalı

TFF 2. Lig'de yer alan Iğdır Spor'un futbolcusu Barış Gök, Van Spor'da oynadığı dönemde yönetim tarafından kendisine hediye edilen telefonun sahte dolarla alınması nedeniyle adliyelik oldu. İstanbul'da alınan telefona karşılık verilen sahte dolarlardan haberi olmadığını söyleyen futbolcu, telefonu kulüp yöneticilerinin prim hediyesi olarak kendisine verdiğini ve hâlen kullandığını belirterek dolandırıcılıkla ilgisi olmadığını söyledi.

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Futbol kulübünde sahte dolar skandalı

Türkiye Futbol Federasyonu 2'inci ligde bulunan Iğdır Sporun futbolcusu Barış Gök, Van Spor'da oynadığı dönemde yönetim tarafından kendisine hediye edilen telefonun sahte dolarla alınmasıyla adliyelik oldu. Olay 15 Şubat tarihinde meydana geldi. İstanbul Harbiye'de bulunan ünlü bir mağazaya gelen Osman Can S. isimli kişi, İphone 11 marka telefon aldı. Kasada ödemeyi dolarla yapmak isteyen genç adam cebinden çıkardığı bin 50 doları satış temsilcisine verdi.

SAHTE DOLARLA TELEFON SATIN ALDI

Dolarların sahte olup olmadığını öğrenmek isteyen satış görevlisi paraları makinede denediğine sahte olmadığı uyarısı verildi. Bir gün sonra paraları bankaya yatırmak isteyen satış görevlisi paraların sahte olduğunu öğrenince durumu yöneticilerine bildirdi. Mağaza yetkilileri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sahte paraları veren kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

VAN SPOR YÖNETİCİLERİ FUTBOLCUYA HEDİYE ETMİŞ

Savcılığın suç duyurusunun ardından telefon sinyali takibe alındı. Soruşturma kapsamında telefona takılan hattın profesyonel futbolcu Barış Gök'e ait olduğu ortaya çıktı. İfadesine başvurulan futbolcu, söz konusu telefonun kendisine Van Spor Kulübünde oynadığı sırada yöneticileri tarafından kendisine prim olarak hediye edildiğini ve halen kullanmaya devam ettiğini söyledi.

FUTBOLCU TAKİPSİZLİK ALDI

Telefonu kendisinin satın almadığını belirten genç futbolcu takım yöneticileri tarafından hediye edilen telefonun sahte dolarla alınmasıyla alakasının bulunmadığını ifade etti. Savcılık ifade sonrası Barış Gök hakkında Kovuşturmaya Dair Yer Olmadığına yönelik karar verirken sahte dolarla telefonu satın alınan kişi hakkında soruşturmaya devam ediyor.

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Futbol kulübünde sahte dolar skandalı
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