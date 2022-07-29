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Giriş Tarihi: 29.7.2022

Futbol maçından Büyük Taarruz’a

Atatürk’ün askeri dehası bir kez daha kanıtlandı. Büyük komutan taarruzu gizlemek için cephede Türk askerlerine maç düzenledi. Maçı izleyen komutanlara taarruz planı anlatıldı. Böylece ordu büyük zaferi kazandı

KORAY TAŞDEMİR KORAY TAŞDEMİR
Futbol maçından Büyük Taarruz’a
Milli Mücadele'nin Yüzüncü Yılı' etkinlikleri kapsamında 'Yüzyılın Maçı' paneli düzenlendi. Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü ve Spor Tarihi Araştırmaları Derneği'nin işbirliği ile 'Yüzyılın Maçından Yüzyılın Zaferine Milli Mücadele ve Futbol' paneli, Marmara Üniversitesi Kadıköy/ Göztepe Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi. Panelde Amerikalı General Charles H. Sheril'in o günkü anlattığı anıları da aktarıldı. Anılarda Türklere büyük gurur veren bir hikâye çıktı:



Sakarya Savaşı 13 Eylül 1921'de bitmişti. Sonrasında Yunan kuvvetleri, Afyon hattına çekildiler ve burada çok güçlü olduğuna inandıkları istihkâmlar oluşturdular. Bütün güçleriyle Yunan ordusunu destekleyen İngilizler de aynı kanaatte olmalılar ki, bir saldırı halinde bu istihkâmların Türkler tarafından altı aydan önce aşılamayacağı yönünde raporlar düzenliyorlardı.



Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın, komutanlarla aleni bir şekilde yapacağı toplantı karşı tarafı kuşkulandırabilirdi. Başkomutan, bu doğrultuda Batı cephesi askerleri ile kolordu askerleri arasında Akşehir'de bir futbol maçı organize etti. Taarruz planlarının anlatılacağı komutanlar bu maça davet edildiler. Maç 28 Temmuz 1922 günü oynandı. Komutanlar bir taraftan maçla ilgili gibi görünürken diğer taraftan kendilerine taarruz planları anlatılıyordu. Gelişmeler tam da Mustafa Kemal Paşa'nın hedeflediği gibi olmuş, karşı taraf hiçbir şeyden şüphelenmemişti. Sonrasında ise zafer ve kurtuluş geldi.

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Futbol maçından Büyük Taarruz’a
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