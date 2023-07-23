Futbolcu Emrecan’ın karıştığı kavganın görüntüleri ortaya çıktı

Bakırköy Sahil Kennedy Caddesinde bulunan bir benzin istasyonu önünde maddi hasarlı trafik kazası sonrası kavga olduğu bilgisi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince olay yerine intikal edildi. Yapılan kontrolde; F.B. isimli şahsın idaresindeki aracın Yavuz D. ve futbolcu Emrecan Uzunhan isimli şahısların idaresindeki araçlarla maddi hasarlı trafik kazasına karıştıkları tespit edildi. Yapılan incelemelerde gerekli tutanakları tanzim ettikleri esnada Yavuz D. isimli şahsın futbolcu Uzunhan ile tartışma yaşadığı, şahsa darp ve hakarette bulunarak olay yerinden uzaklaştığı anlaşıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Çalışmaların devamında, olayı gerçekleştirdiği belirlenen Yavuz D. isimli şahıs polis ekiplerince yakalandı. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs, "darp, hakaret, kasten yaralama" suçlarından hakkında yürütülen tahkikat işlemelerinin ardından adli makamlara sevk edilecek. Kavga anının görüntüleri ortaya çıktı.