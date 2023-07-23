Haberler Yaşam Haberleri Futbolcu Emrecan’ın karıştığı kavganın görüntüleri ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 23.7.2023 10:40 Son Güncelleme: 23.7.2023 11:44

Futbolcu Emrecan’ın karıştığı kavganın görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul Bakırköy'de Beşiktaşlı futbolcu Emrecan Uzunhan'ın aracının da karıştığı bir kaza meydana geldi. Maddi hasarlı kaza sonrası sürücülerden F.B. İle tartışma yaşayan futbolcu darp edildi. Konuyla ilgili olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada şüpheli Yavuz D. gözaltına alındı. Gözltına alınan 11 kez polise geliş kaydının olduğu ortaya çıkmıştı. Şüpheli ile futbolcunun kazadan sonra benzinlikte yaptıkları kavganın görüntüleri ortaya çıktı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Emir SOMER Emir SOMER
Futbolcu Emrecan’ın karıştığı kavganın görüntüleri ortaya çıktı

Bakırköy Sahil Kennedy Caddesinde bulunan bir benzin istasyonu önünde maddi hasarlı trafik kazası sonrası kavga olduğu bilgisi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince olay yerine intikal edildi. Yapılan kontrolde; F.B. isimli şahsın idaresindeki aracın Yavuz D. ve futbolcu Emrecan Uzunhan isimli şahısların idaresindeki araçlarla maddi hasarlı trafik kazasına karıştıkları tespit edildi. Yapılan incelemelerde gerekli tutanakları tanzim ettikleri esnada Yavuz D. isimli şahsın futbolcu Uzunhan ile tartışma yaşadığı, şahsa darp ve hakarette bulunarak olay yerinden uzaklaştığı anlaşıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Çalışmaların devamında, olayı gerçekleştirdiği belirlenen Yavuz D. isimli şahıs polis ekiplerince yakalandı. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs, "darp, hakaret, kasten yaralama" suçlarından hakkında yürütülen tahkikat işlemelerinin ardından adli makamlara sevk edilecek. Kavga anının görüntüleri ortaya çıktı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Yılmaz Özdil'den CHP'ye Halk Tv isyanı: Türk basın tarihinin en hazin belgesi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Aydın'dan emekli maaşı açıklaması
Son dakika: Adana'da HÜDA PAR'a alçak saldırı! İl Sekreteri Sacit Pişkin hayatını kaybetti...
FETÖ soru çalarken bu yemini ettirdi! Garson'dan soru hırsızlığındaki "sınav yemini" çıktı
Eski CHP'li Mehmet Sevigen'den çarpıcı sözler: Kılıçdaroğlu toplantıdan daha da güçlenerek çıktı
Burası Afrika değil, Marmaris
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
CHP yandaşı medya darmaduman
Kılıçdaroğlu-İmamoğlu arasında ilk yüz yüze kavga
SON DAKİKA | Galatasaray'ın yeni yıldızı Cedric Bakambu İstanbul'da!
ARKADAŞINA GÖNDER
Futbolcu Emrecan’ın karıştığı kavganın görüntüleri ortaya çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA