Futbolculardan Avcı’ya şampiyonluk banyosu

Trabzonspor'da 18 ay önce göreve başlayan Abdullah Avcı, Karedeniz fırtınasını şampiyon yapan 3'üncü teknik direktör olarak tarihe geçti.

10 Kasım 2020'de bordo mavili ekibin başına geçen tecrübeli teknik adam, 30 Nisan'da Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda ağırladığı Antalyaspor'la 2-2 beraber kalarak Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun bitimine 3 hafta şampiyonluğu ilan etti.

HAKEMİN SON DÜDÜĞÜ…

Karadeniz fırtınası, evinde oynadığı maçın hakemi Atilla Karaoğlan'ın son düdüğüyle birlikte puanını 77'ye çıkararak 7. lig şampiyonluğunu kazandı. 41 bin kişilik statta o anlara şahitlik eden binlerce taraftar sahaya hücum etti. 38 yıl sonra gelen şampiyonluk futbolcular, teknik ekip ve taraflaralar birlikte coşkuyla kutladı.

Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, maç sonrası basın toplantısı düzenleyerek sezonun genel değerlendirmesini ve yaşadığı duyguları anlattı.

SANİYE SANİYE OBJEKTİFLERE YANSIDI

Başarılı teknik adam konuşmaya başladığı anda soyunma odasından gelen Trabzonsporlu futbolcular ellerindeki pet şişelerle toplantı odasına daldı. Hocalarını baştan aşağıya ıslatan lider takımın oyuncuları "Oley oley şampiyon Trabzon" diyerek tezahüratta bulundu.

Öğrencileri tarafından adeta banyo yaptırılarak sırılsıklam olan Abdullah Avcı, tişörtünü değiştirerek basın toplantısına devam etti. Abdullah Avcı ile öğrencilerinin arasındaki bu sıcak görüntüler saniye saniye objektiflere yansıdı.

AVCI TARİH YAZDI

Abdullah Avcı, 76 karşılaşma da 40 galibiyet, 22 beraberlik ve sadece 8 mağlubiyet alarak ilkleri başardı. Topladığı 77 puanla en yakın rakibi Fenerbahçe'ye 9 puan fark atarak 38 yıl sonra 7. lig şampiyonluğu kazanan Trabzonspor'un dümeninde olan ve başarının mimari olarak gösterilen Avcı, Karadeniz kaplanına gönül veren milyonlarca taraftarın gözbebeği oldu.