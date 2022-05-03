Futbolcunun kardeşinden kiracıya meydan dayağı

İstanbul Beyoğlu'nda ünlü futbolcu Veysel Sarı'nın babasına ait apartmanda 5 yıldır kiracı olan İlkem Onur Cengiz (33), daireyi boşaltması için bir süredir baskı gördüğü Veysel Sarı'nın kardeşi Şaban Sarı'nın saldırısına uğradığını iddia etti. Olay, önceki gün meydana geldi. Aralarında Galatasaray'ın da olduğu birçok Süper Lig ekibinde forma giyen Veysel Sarı'nın babası Mehmet Sarı'ya ait apartmanda kiracı olan İlkem Onur Cengiz, iddiaya göre daireyi boşaltması için ünlü futbolcunun kardeşi Şaban Sarı'dan baskı görüyordu.SABAH'a konuşan Cengiz, "Şaban Sarı'nın beni arayarak oturduğu daireyi apart kiralama şirketine kiraya vereceğini söyledi. Ben var olan sözleşmeme devam etmek istediğimi söyleyince de küfürler savurarak beni öldürmekle tehdit etti" dedi. Son olarak 1 Mayıs akşamı evinde misafir bulunduğu sırada sözleşme kapsamında kullanımı kendisine ait olan terastan sesler geldiğini fark etti.Sarı'nın terastaki eşyaları çıkartığını ifade eden Cengiz, "Ne yaptıklarını sorduğumda 'Sana ne burası benim evim, sen bizim evimize mi çöküyorsun' diyerek karşılık verdiler. Yanındakiyle birlikte bana saldırmaya başladılar. Kulağım patladı, burnum 3 yerden kırıldı. Daha sonra gittiler" şeklinde konuştu. Cengiz, hayatından endişe ettiğini de vurguladı.