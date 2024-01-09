"Futbolda şike” davasında yargılanan avukata 7 yıl 6 ay hapis cezası

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık Cemalettin Mutlu'nun, Aziz Yıldırım'ın tutuklandığı "futbolda şike" soruşturması kapsamında gözaltına alınan Şekip Mosturoğlu ve Ahmet Çelebi gibi kişileri cezaevinde ziyaret ederek tahliye edilecekleri yönünde teşvikle Aziz Yıldırım aleyhine ifade vermeye zorladığı yer aldı. Cemalettin Mutlu'nun bu şekilde örgütün kurgulayıp yürüttüğü soruşturma dosyasına delil oluşturmaya çalıştığı vurgulanan iddianamede, "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

SON SAVUNMASINI YAPTI

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Cemalettin Mutlu ve taraf avukatları katıldı. Son savunması sorulan Cemalettin Mutlu, "Kim teröristse Allah belasını versin. Seküler bir hayatım vardır. Ülkücü camiada yetiştim. Hiçbir zaman şeriat devleti isteyen bir kişi olmadım. 1 seferliğine mahsus kimse yok mu derneğine bir kurban bağışı yapmışım. Milyon dolarlar bağışlayan insanlar bugün başka yerlerde. Kuran kursu vardı köyümüzde onlara da bağış yaptım" dedi. Suçsuz olduğunu ileri süren Mutlu, beraatını istedi.

7 YIL 6 AY HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, sanık Cemalettin Mutlu'ya, "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan cezasında indirim uygulamadan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Heyet Mutlu'nun yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbirin de devamına hükmetti.