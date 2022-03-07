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Giriş Tarihi: 7.3.2022 17:17 Son Güncelleme: 7.3.2022 17:18

Fütürist kitap “Yıldızların Altında” okuyucu ile buluştu

Fütürist kitap “Yıldızların Altında” okuyucu ile buluştu

Fütürist yazar, Janserey Nalân Yıldız’ın 4. kitabı, Süzer Plaza Dolmabahçe Sahne’de yapılan söyleşiyle birlikte okuyucu ile buluştu. Etkinlik kapsamında önce, AN Düşünce ve Sanat Platformu’nun kurucusu Janserey Nalân Yıldız’ın moderatörlüğünde düzenlenen Fütürist Söyleşiler’de, Türkiye Yapay Zekâ İnisiyatifi (TRAI) ve Digitopia’nın CEO’su Halil Aksu, “Metaverse Yıldızların Altında Sanal Evrenler” başlıklı bir konuşma yaptı.

Konukların birbirinden ilginç soruları ile eğlenceli anların yaşandığı interaktif söyleşide, Metaverse'ün tarihçesini, kullanım alanlarını ve gelişim senaryolarını anlattı.

Kovid tedbirleri nedeni ile sınırlı sayıda konuğun davetli olduğu söyleşi ve imza gününde Attilâ Atasoy, Fatih Müdürdar, Seval- Muzaffer Mutlu, Zeynep-Cem Polatoğlu, Lale- Güven Andıç, Belma-Özkan Özkara, Esra Baş, İzzet Menase, Berna Özbilen, gibi sanat, müzik ve bilim dünyasından isimler ve Digitopia'dan temsilciler vardı.

Janserey Nalân Yıldız, yeni kitabı Yıldızların Ardında'nın, 2 yıl önce yayınlanan popüler bilim alanında denemelerinin yer aldığı Fütursuzca Fütüristim/ Işınla Beni Scotty! 'nin devam kitabı olduğunu söyledi.

"Herkes Geleceğe Gelmiyor", "Mars'a mı Gitsek Metaverse mi?", "Manyetik Bir Makine mıyız?" "Kara Delik de Bizi Görecek mi?", "Gösteri Toplumunun Trajedisi", "K Pop'un Askerleri", "En Sevdiğim Casus: Hedy Lamar", "Uzaydaki Ganimet Kimin Olacak?" "Ölümsüzlük Mümkün mü?", "Teknolojinin Uyuşturucu Etkisi", "İnsan mı Dijital Kopya mı?" gibi birbirinden ilginç bölümlerin yer aldığı kitap Kamer Yayınları tarafından yayınlandı.

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Fütürist kitap “Yıldızların Altında” okuyucu ile buluştu
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