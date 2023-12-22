G-42 koduyla aranıyordu! Uyuşturucu baronu Zafer Ramadan yakalandı

Mersin Mit Bölge Başkanlığı ve Mersin İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün ortak çalışması neticesinde, uluslararası uyuşturucu ticaretine yönelik yapılan teknik ve fiziki çalışmalarda, Mersin Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün G-42 koduyla aranan Uluslararsı Uyuşturucu Baronu Zafer Ramadan'ın Mersin'de olduğunu belirledi.

Uyuşturucu baronu MİT ve emniyetin ortak çalışmasıyla Mersin'de yakalandı | Video