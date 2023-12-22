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Giriş Tarihi: 22.12.2023 08:59 Son Güncelleme: 22.12.2023 09:16

G-42 koduyla aranıyordu! Uyuşturucu baronu Zafer Ramadan yakalandı

Son dakika haberi... Uyuşturucu baronu, Mersin MİT Bölge Başkanlığı ve Mersin Emniyet Müdürlüğü ortak çalışmasıyla yakalandı.

Bekir COŞKUN
G-42 koduyla aranıyordu! Uyuşturucu baronu Zafer Ramadan yakalandı

G-42 koduyla aranan Uluslararsı Uyuşturucu Baronu Zafer Ramadan, Mersin MİT Bölge Başkanlığı ve Mersin Emniyet Müdürlüğü ortak çalışmasıyla yakalandı.

Mersin Mit Bölge Başkanlığı ve Mersin İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün ortak çalışması neticesinde, uluslararası uyuşturucu ticaretine yönelik yapılan teknik ve fiziki çalışmalarda, Mersin Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün G-42 koduyla aranan Uluslararsı Uyuşturucu Baronu Zafer Ramadan'ın Mersin'de olduğunu belirledi.

Uyuşturucu baronu MİT ve emniyetin ortak çalışmasıyla Mersin'de yakalandı | Video

Adresi belirleyen Özel ekip, Mezitli ilçesi Akdeniz Mahallesi'nde Özel Harekat ve drone destekli yapılan başarılı operasyon sonucu yakalandı.

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G-42 koduyla aranıyordu! Uyuşturucu baronu Zafer Ramadan yakalandı
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