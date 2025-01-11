Gabar Dağı’nda kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Şırnak merkez Kasrik beldesinde Gabar Dağı Şehit Esma Çevik Petrol üretim merkezi yolunda asit aracı devrildi.

Meydana gelen trafik kazasında araç içerisinde bulunan Hasan A (44) O. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda, AFAD, sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı. 44 yaşındaki Hasan A. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.