Gabar Dağı’nda raket sesleri yükseldi

Önce terörden temizlendi, sonra Türkiye tarihinin en büyük petrol rezervi keşfedildi. Makus talihi değişen Şırnak'ın Gabar dağında 2'inci uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası kapsamında başlama maçı Şehit Aybüke Yalçın Petrol sahasında yapıldı. Tenis Europe Turnuvası Cudi Cup, Gençlik ve Spor Bakanlığı himayelerinde Türkiye Tenis Federasyonu koordinasyonunda Şırnak Valiliği, Şırnak Belediyesi, Şırnak Üniversitesi iş birliğinde 22-27 Mayıs 2023 tarihlerinde bu sene uluslararası düzeyde ikinci kez düzenlenecek. 14 yaşta Türkiye'den sporcularla birlikte Hindistan, İran, Almanya, Fransa ve İngiltere'nin sporcularına da ev sahipliği yapacak turnuvada toplamda 66 sporcu mücadele edecek. Turnuva kapsamında Şırnak'a gelen Milli sporcuları İlay Yörük ve Melis Sezer Gabar Dağı'nda açılış maçı yaptılar. Gabar Dağı'nda gerçekleşen etkinliğe Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Şırnak Valisi Osman Bilgin, Belediye Başkanı Mehmet Yarka ve Sivil Toplum Kuruluşları katıldı.

"BU DAĞLAR ARTIK TERÖR DEĞİL, PETROL DAĞLARI"

Petrol sahası gezisinden sonra açıklamalarda bulunan Vali Bilgin, "2000 rakımda ülkemizin en önemli petrol rezervlerinin bulunduğu alandayız. Önemli petrol rezervi burada bulundu. Bulunan rezerv ülkemizin yüzde 10'nunu karşılıyor. Bu gün burayı daha da anlamlı kılan Cudi Cup Tenis turnuvasıdır. İkincisini yaptığımız uluslararası turnuvanın bu yıl özelikle ilk ayağını Milli sporcularımız ile birlikte gösteri maçı ile başlatıyoruz. Aslında bunu anlatmak istiyoruz. Şırnak'ımızın her yönü ile milli olan çalışmasını halka anlatmak. Burada Milli sporcularımız ile Ülkemizin çok önemli ihtiyaç kalemlerinden biri olan petrolde dışı bağımlılığı azaltmak için burada verilen mücadele. Burası düz bir ova değil burada eskiden maalesef terör hakimdi ama şimdi devletimiz tam anlamıyla bu dağlara hakim. Cudi, Gabar, Bestler Dereler ve Kato eskiden bu dağların adını duyunca 20 yaşındaki bütün vatandaşlarımız terör dağları olarak biliyordu. Artık buralar terör dağları değil, petrol dağları aynı zamanda Cudi de önemli kömür rezervleri de var, önemli keşifler yapıldı. Bulunduğumuz Şehit Aybüke Yalçın sahası Ülkemizin ihtiyacının yüzde 10'nunu karşılayacak petrol rezervinin bulunduğu ve dünya standartlarının üstünde petrol kalitesi ile Ülkemizde ilk defa bir petrol keşfi yapıldı. Sadece bu kuyudan 1250 varil üretim yapılıyor. Büyük mücadele ile bugüne geldik. Burada Jandarmamız TSK istihbarat birimlerimiz Güvenlik korucularımız gece gündüz demeden mücadele vererek bunu sağladılar, Buralarda bırakın petrol keşfi yapmayı köyleri boşaltılmış vatandaşın köyünden edilmiş topraklardı. Biz burada 22 köyü de yerleşime açıyoruz. Türkiye petrollerinin yeni istihdam sahaları oluşturduk çok şükür burada artık gençlerimiz umutsuz bir şekilde başka illere göç etmek zorunda değil. Eskiden burada roket sesleri maalesef inliyordu ama çok şükür sağladığımız güven ortamı ile birlikte Milli sporcularımız tenis federasyonu başkanımız ile birlikte gösteri maçı da yaptık" dedi.