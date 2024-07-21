Gabar’da sondaj kulesi devrildi: 1 ölü 2 yaralı

Şırnak Gabar Dağı'nda Şehit Aybüke Yalçın 27 No'lu Petrol Sahası'nda petrol sondaj kulesinin devrilmesi sonucu enkaz altında kalan 3'işçiden 1'i hayatını kaybetti. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Şırnak Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Şehit Aybüke Yalçın sahasında faaliyet gösteren bir sondaj kulesinde beton zeminin çökmesine bağlı olarak iş kazası meydana geldi. Kule enkazının altında kalan sondaj işçisi Şırnaklı Furkan Tatar kazadan hemen sonra kurtarılarak helikopter ile hastaneye sevk edilirken, 1 işçi ise hafif şekilde yaralandı. Yaşanan kazada enkaz altında kalan ve kurtarma çalışmaları devam eden bir mühendisin hayatını kaybettiği belirtildi. Olayla ilgili incelemeler başlatıldı.