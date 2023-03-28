Haberler Yaşam Haberleri Gabonlu öğrencinin ön otopsi raporu ortaya çıktı: Suda boğularak öldü
Giriş Tarihi: 28.3.2023 14:28 Son Güncelleme: 28.3.2023 14:48

Gabonlu öğrencinin ön otopsi raporu ortaya çıktı: Suda boğularak öldü

Karabük Üniversitesine 3 ay önce okumak için gelen Gabonlu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga’nın ölümü hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Güvenlik birimleri Ibouanga’nın Filyos Çayı'na girmeden önce hayatta olduğunu saptadı. Ön otopsi raporunda herhangi bir cinsel saldırı izine rastlanmazken, cinayet ihtimali olup olmadığıda derinlemesine inceleniyor.

Ali Faik ATAY Ali Faik ATAY
Gabonlu öğrencinin ön otopsi raporu ortaya çıktı: Suda boğularak öldü

Karabük Merkeze bağlı Yeşilköy köyü yakınlarındaki dün saat 23.00 sıralarında, hatta seyreden trenin makinisti, Filyos Çayı'nda bir kişinin hareketsiz halde olduğunu fark edince durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, cesedi bulunduğu yerden çıkardı. Yapılan otopside Karabük Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü hazırlık sınıfı öğrencisi Gabonlu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga olduğu belirlendi.

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI AÇIKLAMA YAPTI

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı yazılı açıklamada, "Yapılan otopsi sonucu ön raporda, herhangi bir cinsel saldırı bulgusuna rastlanmadığı, herhangi bir kesici delici alet yaralanması, ateşli silah yaralanması tespit edilmediği, ölüm olayının suda boğulma şeklinde meydana geldiği, Filyos çayına girmeden önce ölüm olayının gerçekleşmediği anlaşılmıştır." ifadeleri kullanarak incelemelerin devam ettiği belirtildi.

Öte yandan soruşturmayı sürdüren jandarma ekipleri bölgeye giden taşıtları ve Filyos Çayı'nı gösteren güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ekipler Dinabongho'nun sır ölümünün cinayet olması ihtimali de dahil olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmasını sürdürüyor. Dinabongho'nun kesin ölüm nedeninin önümüzdeki günlerde tamamlanacak otopsi raporuyla aydınlatılması bekleniyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

3 bin şubeli ayakkabı devi battı
SON DAKİKA: TEM Otoyolu'nda katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var! Kazanın görüntüleri ortaya çıktı
İşte 7'li koalisyonun adayını belirleyen kirli siyaset: Kemal Kılıçdaroğlu'na oy isteyenler bakın kim çıktı!
SON DAKİKA | Bombacı terörist HDP binasında çıktı! Nefes kesen operasyon: İşte yakalanma anı
‘Affet bizi Muharrem’
SON DAKİKA | AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanımızın adaylığı önünde hiçbir engel yok
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Sabah Namazı Nasıl Kılınır? Sabah Namazı Kaç Rekattır, Farzı ve Sünneti Kılınışı Nasıldır?
En düşük emekli maaşına zam! Komisyonda kabul edildi
Elazığ ile Malatya'da tarihin en hızlı ve kapsamlı dönüşümü: Depremin yaraları hızla sarıldı
ARKADAŞINA GÖNDER
Gabonlu öğrencinin ön otopsi raporu ortaya çıktı: Suda boğularak öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA