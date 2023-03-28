Gabonlu öğrencinin ön otopsi raporu ortaya çıktı: Suda boğularak öldü

Karabük Merkeze bağlı Yeşilköy köyü yakınlarındaki dün saat 23.00 sıralarında, hatta seyreden trenin makinisti, Filyos Çayı'nda bir kişinin hareketsiz halde olduğunu fark edince durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, cesedi bulunduğu yerden çıkardı. Yapılan otopside Karabük Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü hazırlık sınıfı öğrencisi Gabonlu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga olduğu belirlendi.

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI AÇIKLAMA YAPTI

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı yazılı açıklamada, "Yapılan otopsi sonucu ön raporda, herhangi bir cinsel saldırı bulgusuna rastlanmadığı, herhangi bir kesici delici alet yaralanması, ateşli silah yaralanması tespit edilmediği, ölüm olayının suda boğulma şeklinde meydana geldiği, Filyos çayına girmeden önce ölüm olayının gerçekleşmediği anlaşılmıştır." ifadeleri kullanarak incelemelerin devam ettiği belirtildi.

Öte yandan soruşturmayı sürdüren jandarma ekipleri bölgeye giden taşıtları ve Filyos Çayı'nı gösteren güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ekipler Dinabongho'nun sır ölümünün cinayet olması ihtimali de dahil olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmasını sürdürüyor. Dinabongho'nun kesin ölüm nedeninin önümüzdeki günlerde tamamlanacak otopsi raporuyla aydınlatılması bekleniyor.