Gaddar Kadir yakalandı! Firar ederken silahla yakalandı

İstanbul Polisi; geçmişte işlediği "Hırsızlık" ve "Konut Dokunulmazlığını İhlal" suçlarından ötürü tutuksuz olarak yargılanırken toplamda 32 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırılan ve "Firari" olarak aranan Kadir L.'nin (34), Pendik İlçesi'nde olduğunu tespit etti. Suç dünyasında "Gaddar Kadir" olarak tanındığı iddia edilen Kadir L., Pendik İlçesi'ne bağlı Kavak Pınar Mahallesi Gülyalı Caddesi Esen Sokak'ta Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

TOPLAMDA 24 SUÇ KAYDI VAR

13'ü evden hırsızlık, 2'si hayvan hırsızlığı, 2'si iş yerinden hırsızlık, yankesicilik, uyuşturucu madde ticareti, motosiklet hırsızlığı, otomobil hırsızlığı, açıktan hırsızlık, tehdit-hakaret ve "Aile İçi Şiddet Kanunu'na Muhalefet" suçlarından ötürü toplamda 24 suç kaydı bulunan Kadir L.'nin üzerinde; içerisinde 8 mermi bulunan dolu bir ruhsatsız tabanca bulundu. Kadir L., Çam Çeşme Şehit Yüksel Taşpınar Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü ve işlemleri sonrası kesinleşmiş hapis cezaları yüzüne okunmak üzere adliyeye sevk edildi.