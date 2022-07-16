Haberler Yaşam Haberleri Gadir Hum Bayramı nedir, ne demek? Bu yıl Gadir Hum Bayramı ne zaman, bugün mü?
Giriş Tarihi: 16.7.2022 00:58

Gadir Hum Bayramı nedir, ne demek? Bu yıl Gadir Hum Bayramı ne zaman, bugün mü?

Gadir-i Hum Bayramı tarihi geldi! Zilhicce ayı içerisinde idrak edilen bayram Bektaşi Müslümanları arasında oldukça yaygın. Gadir Hum Bayramı gelenekleri dünyanın dört bir yanında gerçekleştirilecek. Hazreti Muhammed’in veda haccına işaret eden bayram Türkiye’de de Adana, Mersin ve Hatay gibi şehirlerde kutlanacak. Peki, Gadir Hum bayramı ne zaman, bugün mü, ayın kaçında? İşte, “Gadir Hum Bayramı nedir” sorusunun yanıtı…

Gadir Hum Bayramı nedir, ne demek? Bu yıl Gadir Hum Bayramı ne zaman, bugün mü?

Gadir Hum Bayramı gelenekleri Türkiye haricinde dünyada İran, Hindistan, Pakistan, Azerbaycan, Irak, Lübnan ve Yemen gibi ülkelerde gerçekleştirilecek. 2022 Gadir-i Hum Bayramı tarihi gündemdeki yerini aldı. Hirise yemeği çeşitli bölgelerde pişmeye başlayacak. Peki, Gadir Hum Bayramı ne zaman, bugün mü? Bayramı duyan vatandaşlar "Gadir Hum Bayramı nedir, ne demek" sorularına yanıt arıyor. İşte yanıtlar…

GADİR HUM BAYRAMI NE ZAMAN?

Hicri takvime göre Zilhicce Ayı'nın On Sekizinci günü "Gadir Hum Bayramı" olarak kutlanıyor. Gadir Hum Bayramı bu yıl 16 Temmuz akşamı başlayacak ve 17 Temmuz akşamına kadar sürecek.

Peki, Gadir-i Hum bayramı nedir?

GADİR HUM BAYRAMI NEDİR?

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in Veda Haccı dönüşünde Hazreti Ali'ye taltif verdiği gün olarak düşünülen Gadir Hum Bayramı bu ismi Peygamber Efendimiz'in hac sonrası vaaz verdiği bölgeden alıyor.

GADİR HUM BAYRAMI GELENEKLERİ

Kurban Bayramı ile benzerlikler gösteren bayramda kutlayanlar sabahın erken saatlerinde bayramlaşıyor ve kurban kesme işlemini gerçekleştiriyor.

Ardından "Hirise" adı verilen buğday ve etten oluşan yemek hazırlanıyor ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor.

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Gadir Hum Bayramı nedir, ne demek? Bu yıl Gadir Hum Bayramı ne zaman, bugün mü?
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