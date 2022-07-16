Gadir Hum Bayramı nedir, ne demek? Bu yıl Gadir Hum Bayramı ne zaman, bugün mü?

Gadir Hum Bayramı gelenekleri Türkiye haricinde dünyada İran, Hindistan, Pakistan, Azerbaycan, Irak, Lübnan ve Yemen gibi ülkelerde gerçekleştirilecek. 2022 Gadir-i Hum Bayramı tarihi gündemdeki yerini aldı. Hirise yemeği çeşitli bölgelerde pişmeye başlayacak. Peki, Gadir Hum Bayramı ne zaman, bugün mü? Bayramı duyan vatandaşlar "Gadir Hum Bayramı nedir, ne demek" sorularına yanıt arıyor. İşte yanıtlar…
GADİR HUM BAYRAMI NE ZAMAN?
Hicri takvime göre Zilhicce Ayı'nın On Sekizinci günü "Gadir Hum Bayramı" olarak kutlanıyor. Gadir Hum Bayramı bu yıl 16 Temmuz akşamı başlayacak ve 17 Temmuz akşamına kadar sürecek.
Peki, Gadir-i Hum bayramı nedir?