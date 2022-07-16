Gadir Hum Bayramı nedir, ne demek? Bu yıl Gadir Hum Bayramı ne zaman, bugün mü?

GADİR HUM BAYRAMI NE ZAMAN?

Hicri takvime göre Zilhicce Ayı'nın On Sekizinci günü "Gadir Hum Bayramı" olarak kutlanıyor. Gadir Hum Bayramı bu yıl 16 Temmuz akşamı başlayacak ve 17 Temmuz akşamına kadar sürecek.

Peki, Gadir-i Hum bayramı nedir?