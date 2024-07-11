Gaga Bulut’a bahis operasyonu

Daha önce iki erkek çocuğunu para karşılığı öpüştüren sözde fenomen 'Gaga Bulut' takma adlı Bulut Altuğ (27) bu kez de İzmir'de Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda yakalanarak gözaltına alındı. Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri yasadışı bahis suçunun engellenmesine yönelik çalışma başlattı. Sosyal medya hesapları üzerinden yasadışı bahis oynattığı bilinen çeşitli internet sitelerinin teşvik edici reklamlarının paylaşıldığı belirlendi. Paylaşım yaparak bahis sitelerine oyuncu kazandırdığı tespit edilen fenomenlerden biri de Bulut Altuğ'du.