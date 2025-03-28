Gagavuzya Özerk Bölgesi Valisi Evghenia Gutul gözaltında

Moldova, son günlerde uluslararası kamuoyunun dikkatini çeken bir olayla gündeme geldi. Kökleri Türk boylarına uzanan Gagavuzya Özerk Bölgesi'nin seçilmiş Valisi Evghenia Gutul, 25 Mart'ta ülkemize planladığı ziyaret öncesinde Kişinev Uluslararası Havalimanı'nda gözaltına alındı. Söz konusu gelişmeler Moldova'daki siyasi gerilimleri artırırken, uluslararası kamuoyunun da dikkatini çekti. Gözlatı süresi dolmasına saatler kala ise Evghenia Gutul'un Avukatı Serghei Moraru ikinci bri iddianame ile gözaltı süresinin hukuksuzca uzatıldığını açıkladı.

"Savcı şimdi de tutuklama öncesi gözaltını talep ediyor. Başlangıçta gözaltına alındığı dava için değil, tamamen farklı bir dava için. Bu kasıtlı bir kafa karışıklığı, ilgili kamu kurumlar arasında kaos yaratma girişimi olarak görünüyor. Bu süreçle ilgili muğlaklık Moldova'nın iç istikrarı ve demokratik kurumlara saygısına zarar veriyor. İddialar asılsız ve hiçbir şekilde gerçekliği yansıtmıyor. Haksız bu gözaltı sürecinin bir an önce sonlandırılmasını bekliyoruz."

Türkiye'ye çalışma ziyareti öncesi gözaltı kararı

25-30 Mart 2025 tarihleri arasında Türkiye'de yapacağı çalışma ziyareti öncesi havalimanında gözaltına alınan Gutul'un Türkiye'ye Küresel Gazetecilik Konseyi ve Türkiye'deki kamu temsilcileriyle ortak projeler geliştirmek için geleceği belirtildi.

Gagavuzya Meclisi destek için ayakta

Gagavuzya Halk Meclisi (NSC) temsilcileri, Moldova yetkililerinden "Başkan (Başkan) Evgenia Gutsul'un derhal serbest bırakılmasını" talep etti ve Kişinev'de akredite olan yabancı diplomatların duruma müdahale etmesini istedi.

Kökleri Türk boylarına uzanan Gagavuzya, Moldova'nın Avrupa ile daha derin entegrasyonuna temkinli yaklaşıyor. 2024 Anayasa Referandumu'nda Gagavuz seçmenlerin %95'inin Avrupa entegrasyonunu reddetmesi de bölgenin Rusya ile olan köklü kültürel ve ekonomik bağlarını açıkça ortaya koyuyor. Moldova'nın genel dış politika yöneliminden farklılık gösteren halk, Guțul'un derhal serbest bırakılması çağrısında bulunuyor. Bu olay, Gagavuzya'nın geleceği ve Moldova'nın iç siyaseti açısından kritik bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

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