GAİN’den aşkı arayan iki kadının eğlenceli hikayesi! Romantik komedi sevenler GAİN’de buluşuyor

"Doğru erkek nasıl bulunur?" İşte bu soruya yanıt arayan "Esas Oğlan" dizisi GAİN izleyicisiyle buluştu. Dizinin başrol oyuncusu, Hadise'nin "Esas Oğlan"a özel hazırladığı "Baksana Bana" şarkısı da Pasaj Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yayına girdi.

Eğlenceli hikayesi ve yıldızlarla dolu oyuncu kadrosuyla dikkat çeken "Esas Oğlan"da, ilk kez bir dizi için kamera karşısına geçen Hadise'ye başarılı oyuncular Seda Bakan, Şükrü Özyıldız ve Serhat Teoman eşlik ediyor. Dizinin konusuna gelince: Hayata, ilişkilere ve aşka bakışı birbirinden tamamen farklı iki kadın Ceren (Hadise) ve Selma (Seda Bakan), 'esas oğlan'ı bulmak için birbirlerine yardım eder. Birinin mantıklı düşünmeye, diğerinin duygularını serbest bırakmaya ihtiyacı vardır. Bu iki kadın birbirilerine yol göstermeye çalışırken hayatları da büyük değişime uğrar.

BKM yapımı "Esas Oğlan" a Ali İhsan Varol, Ali Yoğurtçuoğlu, Bestemsu Özdemir, Burak Yörük, Cemal Hünal, Ekin Mert Daymaz, Evren Duyal, Fırat Çelik, Gürgen Öz, İsmail Demirci, Kubilay Aka, Mert Yavuzcan, Özgün Çoban, Rıza Kocaoğlu, Sena Vurgun, Yağızcan Konyalı ve Yılmaz Bayraktar gibi isimler renk katıyor. Meryem Gültabak ve Cihan Çalışkantürk'ün birlikte kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturuyor.