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Giriş Tarihi: 28.1.2025 16:21 Son Güncelleme: 28.1.2025 16:23

GAİN’in çok sevilen, çok izlenen dizisi “Mahsun J”nin ikinci sezon çekimleri başladı

2024’ün çok konuşulan ve büyük bir hayran kitlesi edinen dizisi “Mahsun J”, absürt, komik ve bazen trajik serüvenleriyle geri dönüyor. İkinci sezon çekimleri başlanan dizide başrolü yine Mahsun Karaca üstleniyor. “Mahsun J” yeni bölümleriyle yakında sadece GAİN’de!

GAİN’in çok sevilen, çok izlenen dizisi Mahsun Jnin ikinci sezon çekimleri başladı

GAİN'in başrolünü Mahsun Karaca'nın üstlendiği fenomen dizisi "Mahsun J" ikinci sezonuyla izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor! Yeni sezon çekimleri başlanan dizide Mahsun'un kuryelikten jigololuğa evrilen 'kariyeri' absürt maceralar, şaşırtıcı ilişkiler ve birbirinden ilginç karakterlerle bambaşka bir boyuta taşınıyor. Sürpriz isimlerin yer aldığı yeni sezonda Mahsun'un renkli dünyası yine izleyiciyi güldürmeye devam edecek.

Her bölümde farklı bir maceraya atılan Mahsun, bazen komşularıyla çatışırken, bazen de devrimci dostlarıyla iş birliği yaparak adeta bir hayatta kalma mücadelesi veriyor.

Sosyal medyada "Röportaj Adam" lakabıyla tanınan ve paylaştığı videolarla milyonlara ulaşan Mahsun Karaca'ya başrolde Eda Akalın eşlik ediyor. Kalabalık bir oyuncu kadrosuna sahip "Mahsun J"nin yönetmen koltuğunda ilk sezonda olduğu gibi yine Ömer Sinir oturuyor. Dizinin senaryosunda ise

Öğünç Ersöz imzası var.

sezon, absürt mizahı ve cesur hikâye anlatımıyla yine çok konuşulacak!
"Mahsun J" ikinci sezonuyla yakında sadece GAİN'de…

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GAİN’in çok sevilen, çok izlenen dizisi “Mahsun J”nin ikinci sezon çekimleri başladı
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