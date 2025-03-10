GAİN’in yeni dizisi ‘Yeni Hayat’ın çekimlerine başlandı

GAİN'in çok konuşulacak yeni dizisi 'Yeni Hayat'ın çekimlerine başlandı. Cezaevinden firar edip bir kasabada 'yanlışlıkla' başkalarının kimliklerine bürünen üç kadının hikayesini anlatan dizide başrolü Belçim Bilgin, Yeşim Ceren Bozoğlu, Hira Koyuncuoğlu, Fırat Topkorur, Berat Yenilmez ve Batuhan Sert paylaşıyor. Ünlü isimlere Ayşen İnci, Erkan Bektaş, Fatih Yıldırım, Ada Yarar, Sevilay Bal, Nebi Sefa İşkur, Ceren Taşcı, Elif Buse Şalcı, Birsu Demir, Gökçen Gökçebağ, Süleyman Al, Özgür Demirbaş, Zeynep Alper ve Hakan Eksen gibi başarılı oyuncular da eşlik ediyor.

BBB Production imzalı dizinin senaryosunu yazan Alphan Dikmen, aynı zamanda yönetmen koltuğunda oturuyor.

'Yeni Hayat'ta üç kadın mahkûm bir cezaevi faciasından sağ kurtulup firar eder ve yolları 'Yeni Hayat' adlı kasabaya düşer. Burada, kasabanın ileri gelen bir ailesinin kayıp kızları sanılınca, özgürlük için bu kimliğe bürünmek zorunda kalırlar. Ancak geçmişleri peşlerini bırakmaz ve sırlarla dolu yeni yaşamları beklenmedik olaylarla gölgelenir.

Hayatta kalma mücadelesi veren üç kadının hikayesini konu alan 'Yeni Hayat', yakında sadece GAİN'de!