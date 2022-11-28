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Giriş Tarihi: 28.11.2022 13:53

Galata Köprüsü'nde aydınlatma direği devrildi

Fatih Galata Köprüsü'nde EDS kameralarının da olduğu aydınlatma direği, tramvay tellerine çarparak yola devrildi. Tramvay telinin hasar alması nedeniyle seferler durduruldu. O sırada yoldan geçen araç olmaması olası bir faciayı engelledi.

DHA

Olay saat 10.50 sıralarında meydana geldi. Galata Köprüsü üzerindeki EDS kameralarının da olduğu aydınlatma direği, Karaköy yününde yola devrildi. Devrilen direk Kabataş-Bağcılar hattında çalışan tramvay tellerinde hasar oluşturdu. Telin kopma ihtimaline karşı tramvay seferleri durduruldu. Direğin devrildiği anda yoldan geçen araç olmaması olası bir faciayı engelledi.

Polis ekipleri yolu araç trafiğine kapatırken devrilen direk yol kenarına alındı. Daha sonra gelen ekipler tramvay telinde oluşan hasarı onardı. Yaklaşık 1 saat aksayan tramvay seferleri normale döndü. Direğinin çürüdüğü için devrildiği öne sürülürken inceleme devam ediyor.

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Galata Köprüsü'nde aydınlatma direği devrildi
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