Galata Kulesi TEKNOFEST’in ışığıyla parladı

İstanbul'un önemli simgelerinden Galata Kulesi, havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST İstanbul'un tanıtımına ev sahipliği yaptı. Zamana atıf yapılarak hazırlanan özel gösterimde, her bir kum tanesinde medeniyetimizin yüksek değerlerine duyulan hasret dile getirildi ve bu hasretin TEKNOFEST ile giderildiği vurgulandı. Köklerden göklere uzanan yolculuk, Hezarfen Ahmed Çelebi'nin cesur adımıyla başladı, ay yıldızlı kırmızı montlu gençlerin 'Gelecek Bizi Bekler' inancıyla bugünlere taşındı ve TEKNOFEST İstanbul'da görkemli bir finale kavuştu.

Galata Kulesi'nin duvarına yansıtılan tanıtım filminde Türkiye'nin sosyal medya platformu NSosyal'in arayüzü de tarihte ilk kez kulenin taşlarına yansıtılarak bir ilke imza atıldı. İstanbul'un kalbindeki görsel şölen bu akşam da tekrarlanacak. Bu arada 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne lazerle yansıtılan "'Benimle TEKNOFEST'e gelir misin?" daveti, gökyüzünü aydınlattı ve İstanbullulara eşsiz bir görsel şölen yaşattı.