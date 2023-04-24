Galata Kulesi’nde ‘Bir Hayalin İnşası’ görsel şöleni

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Cumhuriyet'in 100. yılı dolasıyla hazırlanan 'Bir Hayalin İnşası' adlı dijital enstalasyon sergisi İstanbullularla buluştu. Galata Kulesi'nde gerçekleşen video haritalama vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ait fotoğrafların yapay zeka ile yorumlanmasıyla oluşturulan görseller Galata Kulesi'ne video haritalama (mapping) yöntemi ile yansıtıldı. 'Bir Hayalin İnşası' dijital enstalasyon sergisinde, Atatürk'ün çocuklarla olan görselleri yer aldı.Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği video haritalama gösterisinde, izleyenler cep telefonlarıyla fotoğraflar çekip görüntü aldı. Yansıtmayı izleyen çocuklar, 23 Nisan'ı kutlarken etkinliği çok beğendiğini söyledi.