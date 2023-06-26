Haberler Yaşam Haberleri Galata Kulesi’nde LGBT paçavrası açmışlardı: O sapkınlar hakkında suç duyurusu!
Giriş Tarihi: 26.6.2023 18:00 Son Güncelleme: 26.6.2023 18:07

Galata Kulesi’nde LGBT paçavrası açmışlardı: O sapkınlar hakkında suç duyurusu!

İstanbul'da sözde onur yürüyüşlerinde yaşanan gözaltıları protesto etmek isteyen birkaç LGBT'li İstanbul'un sembol yapılarından biri olan Galata Kulesi'nden LGBT bayrağı açtı. Skandala imza atan sapkınlara karşı suç duyurusunda bulunuldu.

Galata Kulesi’nde LGBT paçavrası açmışlardı: O sapkınlar hakkında suç duyurusu!

İstanbul Taksim'de dün buluşan LGBT'li sapkınlar İstanbul Valiliği'nin yasağını delerek yürümeye kalktı. Emniyetin geçit vermediği sapkınlardan bazıları büyük bir skandala imza attı.

GALATA KULESİ'NE LGBT PAÇAVRASI ASTILAR

Galata Kulesine tırmanan LGBT'li birkaç sapkın kuleye paçavra asarak sapkınlıklarını sürdürdü. Görüntüler büyük tepki çekerken flaş bir gelişme yaşandı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Söz konusu sapkınlar hakkında suç duyurusunda bulunulduğu öğrenildi. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Dün akşam Galata Kulesinde gerçekleştirilen kaçak eyleme güvenlik görevlilerimiz tarafından anında müdahale edilmiş, şahıslar emniyete teslim edilmiş ve ilgililer halkında suç duyurusunda bulunulmuştur" ifadelerine yer verildi.

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Galata Kulesi’nde LGBT paçavrası açmışlardı: O sapkınlar hakkında suç duyurusu!
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