Galata Kulesi’nde LGBT paçavrası açmışlardı: O sapkınlar hakkında suç duyurusu!

İstanbul Taksim'de dün buluşan LGBT'li sapkınlar İstanbul Valiliği'nin yasağını delerek yürümeye kalktı. Emniyetin geçit vermediği sapkınlardan bazıları büyük bir skandala imza attı.
GALATA KULESİ'NE LGBT PAÇAVRASI ASTILAR
Galata Kulesine tırmanan LGBT'li birkaç sapkın kuleye paçavra asarak sapkınlıklarını sürdürdü. Görüntüler büyük tepki çekerken flaş bir gelişme yaşandı.
SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU
Söz konusu sapkınlar hakkında suç duyurusunda bulunulduğu öğrenildi. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Dün akşam Galata Kulesinde gerçekleştirilen kaçak eyleme güvenlik görevlilerimiz tarafından anında müdahale edilmiş, şahıslar emniyete teslim edilmiş ve ilgililer halkında suç duyurusunda bulunulmuştur" ifadelerine yer verildi.
Dün akşam Galata Kulesinde gerçekleştirilen kaçak eyleme güvenlik görevlilerimiz tarafından anında müdahale edilmiş, şahıslar emniyete teslim edilmiş ve ilgililer halkında suç duyurusunda bulunulmuştur.— KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (@muzeler_dairesi) June 26, 2023