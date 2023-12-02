Galata Kulesi’nde nefes kesen restorasyon

Galata Kulesi'nde 1 Kasım tarihinde başlayan restorasyon çerçevesinde 63 metrede bulunan 270 kiloluk bakır alemi 4 parça halinde vinçle indirildi. Dev alemin nefes kesen operasyonla indirilme anları havadan görüntülendi. İstanbul'u anlatan sembol yapıların başında olan Galata Kulesi'nin kubbesinde restorasyon çalışmaları nedeniyle söküm işlemleri başladı.674 yaşındaki kulenin kubbesinde 1 Kasım'dan itibaren iskele yerleştirme ve yenileme için adımlar atılmaya başlandı. Kulenin külahında bulunan 270 kiloluk bakır alem yerden yaklaşık 63 metre yükseklikten dağcılar ve vinç yardımı ile 4 parça halinde indirildi. Dağcılar ise nefes kesen bir operasyonla tarihi kulenin vincini sapasağlam indirmeyi başardı. Havadan çekilen bu görüntülerde eşsiz İstanbul manzarası eşliğinde işçilerin zorlu çalışması gözler önüne serildi.