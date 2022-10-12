Galata Kulesi’nden düşen kişi hayatını kaybetti

Olay İstanbul'un en turistik noktalarından biri olan Galata Kulesi'nde bugün öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Galata Kulesi'ne çıkan yabancı uyruklu kişi panoramik İstanbul manzarasını seyrederken metrelerce yükseklikten yere düştü. Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında dakikalarca yerde hareketsiz yatan kişi bir daha ayağa kalkamadı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri yerde hareketsiz şekilde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin ceset üzerinde yaptığı çalışmalarda hayatını kaybeden kişinin 35 yaşlarında bir erkek olduğu belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenilen kişi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.